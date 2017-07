Touristen schaffen es nie bis hierher, Wasso hat Besuchern nichts zu bieten. Es gibt keine Strände und keine Sehenswürdigkeiten. Wasso ist ein kleiner Flecken im Buschland des nördlichen Tansania, tiefstes Afrika, aus dem sich immer wieder junge Männer auf den Weg nach Europa machen.

Und doch ist es ein Hoffnungsort für Tausende Menschen, die in dieser gottverlassenen Ecke der Welt leben. Das liegt auch an dem Wiener Urologen Othmar Zechner. Denn in Wasso gibt es das einzige Krankenhaus in weitem Umkreis, ein Buschspital mit 150 Betten, das sich um die häufigsten Leiden der ansässigen Maasai-Bevölkerung kümmert: TBC, Malaria, schwerer Durchfall, HIV, Verletzungen, Unterernährung und die Fiebererkrankung Brucellose. Doch das nächste Spital, das die hier weit verbreiteten urologischen Leiden behandeln kann, liegt acht Autostunden weit entfernt am Victoriasee – eine kaum überwindliche Distanz für die Bevölkerung. Ein Auto hat hier kaum jemand, dafür fährt der Provinzgouverneur mit einem gewaltigen Land Cruiser durch die Gegend. Also bemüht sich Othmar Zechner seit zwei Jahren, in Wasso auch komplexere urologische Behandlungen zu ermöglichen.

Zechner, 70 Jahre alt, ein gebürtiger Osttiroler, kam 1965 nach Wien, um Medizin zu studieren – und er ist geblieben. 1984 habilitierte er sich für das Fachgebiet Urologie, wurde interimistischer Leiter der Universitätsklinik am AKH und wenig später Vorstand der urologischen Abteilung im Wiener Wilhelminenspital. Dort blieb er 21 Jahre lang.

Urlaube verbrachte Zechner in Afrika. Der Kontinent faszinierte ihn, dessen Gesundheitswesen erschreckte ihn: Die wenigen einheimischen Ärzte wollten wegen des kargen Lohns und der mit einem Leben im Busch verbundenen Entbehrungen fast durchwegs in den Städten bleiben.

Patienten mit gravierenden Erkrankungen mussten die Spitäler in den urbanen Zonen aufsuchen, wo sie umgehend einen Kostenvoranschlag erhielten. "Danach sind viele ohne jede Behandlung wieder nach Hause gefahren. Und die gesamte Medizin war ohnehin auf dem Stand wie bei uns in den fünfziger Jahren", erzählt Zechner. Man müsste die kleinen Kliniken draußen in den Weiten des Kontinents aufwerten, damit mehr Ärzte dort bleiben, dachte er sich damals.

Jetzt leistet Zechner Hilfe vor Ort, weit weg von medizinischen Zentren, wie man sie kennt. Einfach ist das nicht. "Es herrscht eine unglaublich schwerfällige und komplizierte Bürokratie", sagt der Urologe. Zwar werde die Korruption von der gegenwärtigen Regierung unter Präsident John Magufuli bekämpft, freie Stellen könnten aber wegen des Mangels an ausgebildetem Personal nur schwer nachbesetzt werden.

Zuletzt waren zwei in Österreich zusammengestellte Container mit medizinischem Material im Wert von 250.000 Euro am Flughafen von Mombasa aus bürokratischen Gründen nicht freigegeben worden. Erst ein halbes Jahr später konnten sie nach Wasso gebracht werden. In den Containern befanden sich unter anderem Labordiagnostik-Geräte, an denen es in praktisch allen afrikanischen Ländern mangelt.

Im vergangenen März wurden Zechner und seine qualifizierten Helfer am Kilimanjaro Airport – er liegt Wasso am nächsten – arg drangsaliert, weil das Ablaufdatum einer Packung mit Operationsnahtmaterial um einige Wochen überschritten war. "Es wäre bedenkenlos zu verwenden gewesen", sagt Zechner. Doch die Grenzbeamten konfiszierten nicht nur das abgelaufene, sondern auch Teile des nicht abgelaufenen Materials und warfen den Ärzten vor, sie würden das Volk "vergiften".

Das Spital in Wasso war 1964 von einem weitgehend vergessenen "österreichischen Albert Schweitzer" gegründet worden. Der aus Linz stammende Arzt und Priester Herbert Watschinger, damals 42-jährig, wurde von ebenfalls aus Oberösterreich stammenden Ordensschwestern unterstützt. 1976 öffnete Watschinger am Rand der Serengeti eine zweite Klinik, finanziert durch Spenden aus Österreich.