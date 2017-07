Ein Land, in dem es keine Arbeitslosigkeit gibt: Das CDU-Wahlversprechen von der "Vollbeschäftigung" ist ein wunderbares Beispiel für Wörter, die an Gefühle und tief sitzende Erfahrungen appellieren. Denn es soll nicht nur süße Erinnerungen an eine vermeintlich gute alte Zeit wecken, in der alle zufrieden ihrer Arbeit nachgingen, in der es genug zu tun gab und jeder von seinem Lohn die Familie ernähren konnte. Sondern es soll auch tief sitzende Ängste wecken und gleich wieder besänftigen – vor den Arbeitslosenzahlen früherer Zeiten. Die kennen vor allem die älteren Wähler noch.

Sie haben die schlechten Jahre erlebt, in denen Millionen Menschen vergeblich einen Job suchten oder sich vor dem Alltag ohne Beschäftigung fürchteten und vor dem Leerlauf.

All denen suggeriert das Versprechen von der Vollbeschäftigung nun, dass die CDU die Lösung hat. Das klingt mutig und zupackend.

Nur existiert das Problem gar nicht mehr. Noch nie hatten in Deutschland so viele Menschen einen Job wie heute, und die Aussichten bleiben eher rosig. Denn auch wenn es noch nicht überall genug Stellen gibt und den Traumjob für jeden schon gar nicht, selbst wenn noch zu viele Leute für zu wenig Geld schuften, ist eines offensichtlich: Ausgehen tut uns die Arbeit nicht. Es fehlt im Gegenteil immer häufiger an denen, die die guten Jobs überhaupt erledigen können. Weil viele Leute nicht mehr gut genug ausgebildet sind.

Wenn das aber stimmt, dann spielt die CDU mit ihrem Einsatz für die "Vollbeschäftigung" zwar geschickt mit alten Sorgen. Sie verspricht, ein Problem von gestern zu lösen. Sie vermeidet aber die kompliziertere Diskussion um die richtige Arbeitsmarktpolitik von heute und morgen. Noch vor ein paar Jahren hätten Christdemokraten so ein Vorgehen als ziemlich unseriös abgetan. Als die SPD im Wahlkampf 2009 ihrerseits die Vollbeschäftigung versprach, schimpften führende Politiker der Union über deren wirtschaftspolitische Inkompetenz und warnten vor "sozialistischem planwirtschaftlichem Denken".

Vielleicht hat die Union das ja einfach vergessen. Möglicherweise aber hat ihr Sinneswandel noch einen anderen Grund: Damals war nicht sicher, ob die Arbeitsplätze auch wirklich kommen, das Versprechen also ein Risiko. Heute kann man damit fast nur gewinnen. Rein wahlworttechnisch kein schlechter Schachzug.