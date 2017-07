Es war der Bart. Im Dezember vergangenen Jahres bestieg der konservative Diplomat John Bolton den goldenen Fahrstuhl des New Yorker Trump Tower, um hoch oben für ein politisches Spitzenamt in der neuen US-Regierung vorzusprechen: den Job des Außenministers der Vereinigten Staaten. Mitt Romney, David Petraeus und einige andere Kandidaten hatten es ebenfalls bis in die Endrunde geschafft und waren schon im Trump Tower gewesen. Doch am Ende ging der Posten an Rex Tillerson. Bolton scheiterte unter anderem, weil sein buschiger weißer Schnauzer dem frisch gewählten Präsidenten missfallen habe, verriet ein Mitarbeiter später der Washington Post. Der erwarte von den Mitgliedern seiner Regierungsmannschaft the look. Bolton war raus.

