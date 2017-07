Ein Mann steigt auf eine Bühne in Erfurt, klein und blond und bebrillt, in Schal und dicker Jacke. "Ich bin stolz, hier vor euch reden zu dürfen", krächzt der Mann mit belegter Stimme. Dann ledert er richtig los, reiht Provokation an Provokation. Er spricht von "asozialen Umverteilungen" und dem drohenden "Kollaps des Sozialstaates". Schuld habe Angela Merkel und ihre Politik: "Die Altparteien führen Deutschland in den Abgrund!" Das Publikum skandiert "Lumpenpack, Lumpenpack!", hinter dem Redner schwenken zwei Leute Deutschlandfahnen. Er selbst wirbt um Eintritt in seine Partei: "Lasst uns gemeinsam kämpfen, für unsere Heimat und unser Vaterland."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden