Dass wir uns auf andere völlig verlassen konnten", war gestern, dozierte die Kanzlerin mit Blick auf Trump; also "müssen wir Europäer unser Schicksal in unsere eigene Hand nehmen". Können müssten sie es – mit einer weitaus größeren Bevölkerung als Amerika, der gleichen Truppenstärke und der zweitstärksten Wirtschaft der Welt.

Warum tut es Europa nicht? Weil das Nationale die Oberhand behält. Haben aber Merkel und Macron nicht gerade den "Motor" der EU angeworfen, die gemeinsame Aufrüstung als Kern der Großmacht EU gefeiert? Ein neuer Kampfjet soll her, dazu "Eurodrohnen" und Truppentransporter. Das kostet, doch vorerst will Paris 850 Millionen Euro aus dem Wehretat schneiden. Berlin denkt nicht daran, auf zwei Prozent des BIP zu gehen – erst recht nicht die SPD, falls sie wieder an die Regierung kommt. Für beide Länder gilt: Größer als der Widerwille gegen Trump ist der Unwille, die Kosten und Risiken einer echten Großmacht zu tragen.

Blicken wir hinter die Rhetorik der Wiedervermählten. Kaum war die Braut weg, kam der blonde Beelzebub Trump nach Paris, wo ihn Macron am Nationalfeiertag mit größtem Pomp empfing. Auf dem G20 hatte Macron sich mit Merkel zusammengerottet, jetzt gurrte er: "Nichts wird uns je trennen"; Trumps Besuch sei ein "Zeichen der Freundschaft über die Epochen hinweg" – seitdem Frankreich den Jung-Amerikanern im Unabhängigkeitskrieg gegen England geholfen hatte. Sechs Wochen vor Trump hatte Macron in Versailles Putin umgarnt. Wenn Paris große Politik macht, dann nicht für Europa, sondern für Frankreich. Die Verlockung war unwiderstehlich. Denn Merkel kann nicht mit Trump, und May macht den Brexit. In das Vakuum stieß Macron, um Paris als beste Adresse in Europa anzubieten. So schafft man das Upgrade von Business in die First.

Deutsche Machtpolitik geht verschlungenere Wege – und stets mit dem EU-Banner vorneweg. Ja, ein gemeinsamer Haushalt wäre gut, aber nicht ein spendierfreudiger à la française, sondern deutsche Fiskaldisziplin. Härter redet der Kandidat Schulz. Bei der Verteilung der Flüchtlingslast spricht er von Europa, meint aber Deutschland. Wenn andere sich weigern, dürften sie nicht mehr mit der "finanziellen Solidarität Deutschlands" rechnen. Denn wir haben die Macht, wiewohl wir sie im Namen Europas nutzen.

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT.

Wohlfeil ist es, über Großmannssucht zu lästern. Europa funktioniert mit kleinen Schritten, aber nicht weiter als bis zum Allerheiligsten der Souveränität. In der Welt-, Wehr- und Haushaltspolitik, die über das Schicksal demokratischer Regierungen entscheiden, reckt sich stets das Nationale. Ein simpler Test: Würde Merkel je wie folgt reden? "Um Europas Schicksal in die eigene Hand zu nehmen, müssen wir den Verteidigungshaushalt verdoppeln, die Kampffähigkeit verdreifachen. Vor allem müssen wir die Aversion gegen Militäreinsätze abbauen, um strategisch handeln zu können."

Das ist so wahrscheinlich wie Schnee im Sahel. Die guten Nachrichten: Die Euro-Zone wächst wieder, Macron will das Korsett des Etatismus lockern, Frankreich und Holland haben den Populismus eingedämmt. Europa rüstet auf statt ab – ganz ohne den böllernden Trump. Doch still und leise betreibt der in Europa den massiven Aufwuchs amerikanischer Militärmacht. Truppen und schweres Gerät sprechen lauter als bizarre Tweets.