Börsianer und Freidemokraten können im Allgemeinen recht gut miteinander, im Moment aber ist das Verhältnis dem Augenschein nach eher schwierig. Ausgerechnet das amerikanische Investmenthaus Citi – eine der größten Banken der Welt – warnt seine Kunden in einer neuen Studie davor, dass die europapolitischen Pläne der FDP an den Finanzmärkten vermutlich "nicht gut ankommen" würden.

Banken verfassen dauernd irgendwelche Studien, für die sich kaum jemand interessiert. Diese aber sorgt unter Händlern und Investoren für große Aufregung – denn sie legt nahe, dass bei der Wahl im September doch mehr auf dem Spiel stehen könnte als allgemein angenommen.

Die gängige Deutung nicht nur an den Finanzmärkten ist ja diese: Die beiden großen Volksparteien haben sich in den vergangenen Jahren so weit angenähert, dass es am Ende keinen großen Unterschied macht, ob Martin Schulz Kanzler ist oder Angela Merkel.

Tatsächlich sind die Diffenzen beim Thema Europa nicht allzu groß. Schulz wirft Merkel zwar vor, mit ihrer Sparpolitik die Krise in der Währungsunion verlängert zu haben, stellt einen "mutigen Aufbruch für Europa" in Aussicht und fordert eine "Wirtschaftsregierung für den Euro-Raum". Doch was das konkret bedeuten soll, hat er bislang nicht gesagt – was wohl damit zu tun hat, dass es auch bei vielen SPD-Wählern alles andere als gut ankommt, deutsches Steuergeld in der EU zu verteilen.

Die Pläne der FDP könnten viele Staaten Südeuropas in den Bankrott treiben

Merkel wiederum warnt zwar bei jeder Gelegenheit davor, die europäische Wirtschaftspolitik "an der falschen Stelle zu vergemeinschaften". In Wahrheit ist die Kanzlerin aber längst bereit, sich auf eine Diskussion über konkrete Reformprojekte wie einen gemeinsamen Finanzminister oder ein gemeinsames Budget der Euro-Zone einzulassen – schon um den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron nicht zu düpieren, der seinen Wählern genau das versprochen hat und in Berlin als wichtiger Partner gilt.

Am Ende dürften deshalb sowohl Merkel als auch Schulz die kommenden Jahre nutzen, um die Währungsunion zu vertiefen und mehr Geld für gemeinsame europäische Projekte zur Verfügung zu stellen. Wie genau das vor sich gehen wird, ist noch umstritten. Eine Gemeinschaftskasse, aus der sich in Finanznot geratene Staaten nach Belieben bedienen können, so wie sich das einige französische Politiker vorstellen, wird es mit einer unionsgeführten Bundesregierung mit Sicherheit nicht geben. Und auch die Sozialdemokraten werden am Ende nicht dazu bereit sein, Hilfe ohne Gegenleistung gewähren.

Ansonsten aber ist man in den Parteizentralen zu allerlei Kompromissen mit den Franzosen bereit. Die Dinge schienen sich in eine Richtung zu entwickeln, mit der die Finanzmärkte gut leben können. Denn gerade unter angelsächsisch geprägten Investoren gilt die Währungsunion als unvollendet, solange sie nicht über einen umfassenden Finanzausgleich verfügt, der Geld von den reichen Staaten in die armen transferiert. Und ein gemeinsames Budget könnte das je nach Ausgestaltung zumindest in Ansätzen leisten.