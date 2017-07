Dieser Donnerstag beginnt für Carmen Richter so, wie sie es sich viele Jahre vergeblich gewünscht hat: mit einer Arbeit, die sie mag – und für die man sie schätzt. Sie rührt eine Feta-Creme an, schlägt Eier in eine Pfanne, wäscht Salat; es duftet nach frisch gebackenem Brot, durch das Fenster scheint die Berliner Morgensonne, und aus einem iPad singt Marvin Gaye: "Honey, honey, yeah".

