Als Emmanuel Macron an diesem Sommerabend auf die Bühne springt, empfangen ihn die Jungunternehmer im Publikum wie einen Rockstar: Sie kreischen. Mehrere Hundert Start-up-Gründer und ihre Mitarbeiter sind gekommen, um den 39-jährigen Präsidenten zu sehen. Früher bestimmten Protokolle und Begrüßungen die Zeremonie, wenn der Präsident der Republik auftrat, begleitet von Champagner. Heute stellt niemand den Präsidenten vor, und es gibt Tee aus Pappbechern.

Emmanuel Macron versucht, sein Land umzukrempeln, vom kleinsten Dorf bis zum größten Unternehmen. Fürs Erste spielen die Franzosen mit. So wie hier, mitten in Paris, wo Macron heute die F-Station eröffnet, einen renovierten Güterbahnhof an der Seine, in dem ab sofort 1.000 Start-ups aus allen Erdteilen angesiedelt sind. Macron nennt es "den größten Start-up-Campus der Welt" und inszeniert sich selbst als erfolgreichen Geschäftsmann. "Wisst ihr, vor drei Jahren habe ich meiner Frau versprochen, dass ich mit der Politik aufhöre und ein Unternehmen gründe", sagt er auf der Bühne. "Dann habe ich das Business-Modell gewechselt." Die Jungunternehmer jubeln. Ihr Star erzählt, wie aussichtslos seine Präsidentschaftskandidatur noch vor einem Jahr erschienen sei. "Die Leute wollten mir mein Leben vorschreiben, aber ich, ich habe anders entschieden. Das ist es, was es heißt, Unternehmer zu sein." Wieder Jubel. Und Macron weiter auf Englisch: "Entrepreneur is the new France!" So rockt der Präsident die Republik.

Macrons Rezept für neues Wachstum: Mehr Entscheidungsmacht für die Firmen

Und doch soll die große Macron-Show nur die Begleitmusik für etwas viel Wichtigeres sein: Frankreich endlich aus der Wirtschaftskrise zu holen. Schon seit dem Beginn der internationalen Finanzkrise vor zehn Jahren kommt die französische Wirtschaft nicht mehr richtig in Gang: Geringes Wachstum und hohe Arbeitslosigkeit verpesten die Stimmung im Land. Macron hat das selbst beschrieben. "Heute hat sich die Vorstellung von einer permanenten Krise in unseren Köpfen festgesetzt, begleitet von der Angst vor einem unvermeidlichen Abstieg für einen selbst", schrieb Macron vor gut sechs Monaten in seinem Buch Revolution, "wir haben uns an sechs Millionen Arbeitssuchende gewöhnt, an die Verwahrlosung unserer Industrie, an unsere veralteten Institutionen."

Mit alldem soll nun Schluss sein. Doch auch Macron weiß, dass Auftritte à la Steve Jobs allein nicht reichen. Also ließ der ehemalige Rothschild-Banker und Wirtschaftsminister seiner düsteren Diagnose ein ausgefeiltes Programm zum Umbau von Wirtschaft und Staat folgen. Nur öffentlich hat der Präsident darüber noch kein Wort geredet. Und als seine Regierung Ende Juni vor der Pariser Nationalversammlung die lange Liste geplanter Maßnahmen bekannt gab, blieb vor allem eines haften: Der Preis für eine Schachtel Zigaretten soll auf zehn Euro steigen. So war es gewollt. Damit die vielen kleinen, schmerzhaften Einschnitte gar nicht weiter auffielen.

Die Experten waren begeistert: "Macron plant einen Blitzkrieg gegen die Arbeitslosigkeit", kommentierte der gewöhnlich sehr geschichtsbewusste Pariser Ökonom jüdischer Abstammung Elie Cohen. Er meinte damit eine Arbeitsmarktreform, die schon im September im Parlament durchgesetzt werden soll. Sie ist ein typisches Macron-Projekt. 3000 Seiten französischer Arbeitsgesetzgebung wären damit großteils obsolet. Denn fast alles darf neu im Unternehmen verhandelt werden. "Umkehr der Normen" lautet das Konzept. Bisher galt: Entscheidungen auf Branchen-, Landes- oder Regionalebene gehen vor. Nun soll gelten: Entscheidungen auf niederen Ebenen, vor allem im einzelnen Unternehmen, zählen mehr. So will Macron quasi die 35-Stunden-Woche außer Kraft setzen, ohne das Arbeitszeitgesetz zu ändern. Auch Einstellungen und Entlassungen werden damit erleichtert. Denn die Unternehmen dürfen – vorausgesetzt, eine Mehrheit der gewerkschaftlichen Belegschaftsvertreter stimmt zu – nun ganz allein über ihre Arbeitszeiten und neue Stellenpläne entscheiden.

Der große Wandel soll sich also im Stillen, im Dialog jeder Firma mit den Arbeitnehmern vollziehen und nicht, wie früher, durch Streiks und Demonstrationen auf großer Bühne. Er wäre dringend nötig: Noch immer liegt die französische Arbeitslosigkeit bei hohen 9,6 Prozent. Die Hauptursache aus Sicht liberaler Ökonomen wie Cohen: ein überregulierter Arbeitsmarkt, der den Unternehmen Neueinstellungen besonders schwer macht.

Von der Reform halten die meisten Franzosen nichts, wie Umfragen zeigen. Sie fürchten, danach ihren Chefs ausgeliefert zu sein. Doch Macron hatte sich im Wahlkampf deutlich auf die geplanten Veränderungen festgelegt. Der Präsident setzt auf einen Kulturwandel. Arbeitgeber und Gewerkschaften sollen endlich begreifen, dass sie in einem Boot sitzen, und die Angestellten sollen sich mehr mit ihrem Unternehmen identifizieren.

Saïd Ahmada ist überzeugt, dass viele seiner Landsleute bereits so denken. Er ist einer der neuen Pariser Parlamentsabgeordneten im Dienste Macrons und kommt aus dem Norden von Marseille, der bekannt ist für seine Beton-Ghettos mit hohem Einwandereranteil: "Die Leute haben alle kapiert, dass es den alten Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit nicht mehr gibt, dass man gerade im Kleinunternehmen zusammenhalten muss." Und 90 Prozent aller Unternehmen in Frankreich seien schließlich Betriebe mit weniger als 50 Angestellten.