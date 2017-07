Jetzt haben wir ausgiebig über diesen unbedeutenden Confed-Cup berichtet, nun sollten wir endlich auch mal über die Frauen schreiben, mahnen die Kolleginnen in der Redaktion. Recht haben sie! Schließlich läuft seit vergangenen Sonntag drei Wochen lang die Fußballeuropameisterschaft der Frauen in den Niederlanden, die Spiele werden zur Hauptsendezeit von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen.

Die deutsche Mannschaft hat die vergangenen sechs europäischen Turniere gewonnen – und sie gilt auch diesmal als Favorit, daran ändert der zähe 0 : 0-Turniereinstand gegen Schweden nichts. Nach elf Jahren unter Führung der introvertierten, stets im Hosenanzug auftretenden Silvia Neid wird die Mannschaft nun von der herrlich frei drauflosplaudernden Frankfurterin Steffi Jones trainiert. Peu à peu verließen seit 2011 die dreifache Weltfußballerin Birgit Prinz, Torhüterin Nadine Angerer, Weltmeisterin Melanie Behringer oder die 117-fache Nationalspielerin Annike Krahn das Team. Heute haben die Deutschen einen Altersdurchschnitt von 26 Jahren, und die Spielführerin, Dzsenifer Marozsán, 25, geboren in Budapest, verkörpert eine neue Generation von Spielerinnen.

Der Umbruch war mindestens so groß wie der, den Bundestrainer Joachim Löw mit seiner DFB-Elf durchläuft. Brüche bergen nicht nur die Chance für erfolgreiche Neuanfänge, sondern auch Konflikte und somit Potenzial für spannende Geschichten. Und trotzdem fällt es – wenn man ganz ehrlich ist – noch immer schwer, über Frauenfußball zu berichten. Vielleicht liegt in der Suche nach einer Antwort darauf, woran das liegen mag, die spannendste Geschichte.

Es fängt bei der Wortwahl an: So diskutierten Kollegen in den vergangenen Tagen, ob man tatsächlich Kapitänin sagt, das klinge irgendwie komisch, die meisten entscheiden sich für Spielführerin. Und der Kommentator des Auftaktspiels der Deutschen gegen Schweden forderte während der ersten Halbzeit, jetzt müssten wir aber mal zeigen, wer "die Frau im Haus" sei. Das war wohl lustig gemeint. Bei den Männern gehört die Formulierung, "Herr im Haus" zu sein, dazu. Nur – wer spricht schon im Alltag von der "Frau im Haus?" Aber das mag kleinlich sein; Geschmacksache.

Das größere Problem bei der Auseinandersetzung mit Frauenfußball resultiert aus einem Wunsch, den die Sportlerinnen selbst vielfach äußern: Vergleicht uns nicht ständig mit den Männern! Das ist ja auch unfair, als würde man als Kind ständig mit der sieben Jahre älteren Schwester verglichen, an deren Kraft und Erfahrung man nun mal naturgemäß bis zum Erwachsenenalter nicht rankommt. Es stimmt ja: Trotz der Weiterentwicklung des Stils ist das Spiel der Frauen langsamer und weniger intensiv als das der Männer. Eine Frau ist nun einmal nicht so stark und schnell wie ein Mann.

Im Allgemeinen erkennt man das Gefälle bereits bei den Torhüterinnen. Zeigen diese auf der Linie oft gute Reflexe, machen sie noch immer in der Luft einen weniger sicheren Eindruck. Die Tore wurden für hochgewachsene Männer geschaffen. Eine 1,70 Meter große Frau reicht auch mit ausgeprägter Sprungkraft kaum an die Torlatte.

In anderen Sportarten sind geschlechtsspezifische Unterscheidungen normal: So ist beim Golfen der Abstand zwischen dem Abschlag und dem Green bei Frauen im Gegensatz zu Männern geringer. In der Leichtathletik stoßen Frauen mit einer gut drei Kilogramm leichteren Kugel als Männer. Im Tennis spielen sie um zwei Gewinnsätze, die Männer um drei. Das alles hat nichts mit fehlender Akzeptanz und mangelnder Toleranz zu tun, sondern mit der körperlicher Leistungsfähigkeit.

Würde man diese Anpassung auch im Fußball vollziehen, dann müssten die Tore bei den Frauen kleiner sein – aber jeder, der das ernsthaft fordern würde, geriete schnell unter Diskriminierungsverdacht. Alles, was die Weiblichkeit unterstreichen könnte, ist im Umgang mit Frauenfußball tabu. Aber gehört nicht eine gewisse Form des Bewusstseins der eigenen Stärke und Individualität genau zu der Emanzipation dazu, nach der diese Sportlerinnen nachvollziehbarerweise streben?

Leider versuchen die Teams, das Tempo immer wieder anzuziehen, mit anderen Worten, sie spielen viel zu schnell. Offensichtlich versuchen sie, modernen Männerfußball nachzuahmen. Sie kommen aber mit deren athletischen, technischen und taktischen Fähigkeiten nicht ganz mit. Wer konzentriert zuschaut, dem wird leicht schwindelig. Es ist nicht auszuschließen, dass die Muskelverletzungen bei zwei deutschen Spielerinnen im Eröffnungsmatch auch mit körperlicher Überforderung zu tun hatten.

Wäre es nicht eine gute Idee, sich zunächst einmal am Männerfußball der neunziger Jahre zu orientieren? Der war in der Spitze ästhetisch anspruchsvoll, nicht ganz so rasant, kein wirres Pressing hin und her, und er war – was Deutschland betrifft – durchaus erfolgreich. Dem Auge jedenfalls würde etwas mehr Langsamkeit guttun.