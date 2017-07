Normen Großmann schläft derzeit schlecht. "Mich belastet das stark", sagt der Polizist, der an jenem umkämpften Freitagabend im Hamburger Schanzenviertel vor der schwierigsten Entscheidung seines Lebens stand: Soll er seine Eingreifkräfte vorrücken lassen in ein Stadtviertel, in dem Barrikaden brennen und sich Plünderer in großem Stil über Geschäfte hermachen? Großmann ist schon lange bei der Bundespolizei, er kennt Castor-Einsätze und Krawalle am 1. Mai. Doch noch nie, sagt er, habe er solche Gewalt erlebt.

