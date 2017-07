Linke Gewalt: ein Protest gegen das neoliberale Leben? © Benjamin Gutheil für DIE ZEIT

Inferno, Horrornacht, Anarchie – das waren noch die mildesten Ausdrücke, mit denen die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg kommentiert wurden. Doch unabhängig von der Frage, inwieweit die Hamburger Polizeiführung zur Eskalation beigetragen hat: Kann es Zweifel daran geben, dass es für Gewalt keinerlei moralische oder politische Rechtfertigung gibt? Eigentlich nicht.

Und doch melden sich in der aufgewühlten Debatte um den G20-Gipfel erstaunlich viele Stimmen zu Wort, die für die Gewaltausbrüche Verständnis zeigen. Jakob Augstein zum Beispiel kritisiert auf Spiegel Online, dass "jedes Gespräch über die Gewalt mit der Bekräftigung ihrer Ablehnung eingeleitet werden" müsse. "Wer dieses Ritual verletzt, macht sich verdächtig." Augstein ist nicht der Einzige, der noch einmal neu über die Gründe manifester Gewalt nachdenken möchte. In einem Interview mit der taz (18. Juli) erklärt die Publizistin Barbara Sichtermann, sie könne – bei aller Abneigung gegen die "Fetischisierung und Ästhetisierung von Gewalt" – die Wut der Demonstranten nachvollziehen. Gewalt "komplett abzulehnen" sei ein "ehrenwerter und einfacher Standpunkt", aber "wenn ich mich in einen jungen Autonomen hineinversetze, der sieht, wie die neoliberale Politik überall in der Welt die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher macht, und der dann aus Hilflosigkeit, Wut und Verzweiflung einen Stein oder einen Brandsatz wirft – dann bleibt da irgendwo ein kleines Restverständnis".

Auch die italienische Soziologin Donatella della Porta (SZ vom 18. Juli) wehrt sich gegen einseitige Schuldzuweisungen an die Adresse gewaltbereiter Demonstranten, denn schließlich gebe die Polizei "mit ihrer Strategie den Rahmen vor, auf den die Protestgruppen reagieren". Es sei auch nicht so, dass "aktivistischer Druck" immer wirkungslos gewesen sei, im Gegenteil – das Abkommen zum Schutz von Kindersoldaten zum Beispiel wäre ohne linke Dauerproteste nicht zustande gekommen. "Gewalt ist nicht einfach Gewalt, sie muss erklärt werden."

Noch einmal anders argumentiert das ehemalige RAF-Mitglied Karl-Heinz Dellwo. Der heutige Verleger erklärt die Hamburger Gewalteruption mit einer Denkfigur, die aus der situationistischen Linken stammt und sich auch im Manifest Der kommende Aufstand findet. Dellwo sieht in den "Riots" einen Ausbruch unterdrückter vitalistischer Energien, einen Aufstand gegen den "Diebstahl an Leben" in einer "Welt voller Ereignisse, aber ohne sozialen Sinn". Das engmaschige Netz der kapitalistischen Vergesellschaftung schnüre den Einzelnen zu, es isoliere ihn und mache ihn unfähig, eine alternative Lebensform zu erfinden – er sei ebenso ein Knecht der herrschenden Verhältnisse wie die Mächtigen beim G20. In den "Riots", so romantisiert Dellwo in der taz, explodiere das neoliberal abgerichtete Leben – "ob sie klug sind oder nicht, spielt an dieser Stelle keine Rolle".

So verschieden diese Erklärungen auch sind, in einem Punkt scheinen sie sich einig zu sein: Die Demonstranten sind gleichsam nur ein Medium, durch das sich eine ansonsten unsichtbare Gewalt eruptiv Ausdruck verschafft. Bei Augstein ist es die – schwer zu bestreitende – strukturelle Gewalt, mit der die reichen Länder auf Kosten der armen leben, während sie ihr dunkles Geheimnis ständig verdrängen müssen: "Wir unterdrücken im Inneren die Gewalt, die wir nach außen üben." Für Sichtermann und della Porta protestieren die rebellischen Körper gegen die obszöne Ungleichheit der Weltgesellschaft, und bei Dellwo ist Gewalt eine Art Notwehr gegen die Totalentfremdung des Subjekts.

Auch wenn man nicht genau weiß, wo hier die Beschreibung endet und die Rechtfertigung beginnt: Es gehört viel dialektische Idiotie dazu, wenn linke Aktivisten aus solchen soziologischen Spekulationen ein politisches Programm basteln, wenn sie den schwarzen Block als Putztruppe des progressiven Weltgeistes begrüßen, die mit heroischer Militanz so lange das kapitalistische Schweinesystem bekämpft, bis aus seinen Trümmern die friedliche Zukunft aufersteht wie Phönix aus der Asche. Das ist pseudolinke Magie; für sie soll Gewalt verschwinden, indem man ihr Vorkommen durch eigene Taten weiter vermehrt. Tatsächlich beweist Gewalt in demokratischen Verhältnissen immer nur eins: einen Mangel an Fantasie.