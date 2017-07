Zuletzt hielten es die Völker nicht mehr aus, von einem Kaiser regiert zu werden: Der Krieg hatte zu lange gedauert, die Verluste an den Fronten waren groß, es herrschte Hunger, die Spannungen wuchsen – das Ende des Habsburgerreichs war mit dem Ende des Ersten Weltkriegs unausweichlich geworden. Dieses Bild hat auch die Literatur eines Joseph Roth gezeichnet oder der Roman Die Standarte von Alexander Lernet-Holenia: "Es war, als fielen die Helme und Uniformen, die Abzeichen der Chargen und die kaiserlichen Monogramme der Kokarden von den Männern ab, als schwänden die Pferde und die Sättel hinweg und es bliebe nichts übrig als ein paar Hundert nackte polnische, rumänische oder ruthenische Bauern, die gar keinen Sinn mehr dafür hatten, unter dem Zepter des Kaisers die Verantwortung für das Schicksal der Welt mitzutragen."

So denken bis heute viele: Die Donaumonarchie sei eine Zivilisationsleistung gewesen, die irgendwann nicht mehr zu erbringen war, weil sie sich erschöpft hatte. Doch diese Lesart von dem schicksalhaften Ende des Vielvölkerreichs im Zeitalter des Nationalstaats ist in der Wissenschaft längst nicht mehr verbindlich. Nun hat der amerikanische Historiker Pieter M. Judson, der am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz arbeitet, die neue Sicht auf das Reich und seine Völker zur Grundlage einer großen Darstellung gemacht: Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740–1918.

Worin besteht diese neue Sicht? Der leitende Gedanke Judsons: Das Reich hat bis 1914 gut funktioniert, es wurde von den Untertanen akzeptiert. Dass es zum Untergang verurteilt gewesen sei, ist ein Mythos.

Der Autor setzt ein mit der Regierungszeit Maria Theresias. Die Kaiserin lässt 1770 eine Art Volkszählung durchführen, beauftragt aber nicht die lokalen Autoritäten damit, sondern die Armee. Die Völker an der Peripherie, in Galizien etwa, nutzen die Gelegenheit, der Kaiserin in Wien vorzutragen, was sie bedrückt. Und das ist der landbesitzende Adel, dem die Bauern zu Diensten verpflichtet sind. Zwei, drei, manchmal noch mehr Tage pro Woche müssen sie auf den herrschaftlichen Feldern arbeiten – der verhasste robot, der die eigene Landwirtschaft zu kurz kommen lässt.

Immer wieder kehrt Judson zu diesen galizischen Verhältnissen zurück. Für die Bauern bedeutet die Regierung in Wien die Hoffnung auf Erleichterung der Lasten. Es ist ein altes Muster: Die Macht von ihrer unangenehmen Seite wird in der Nähe ausgeübt, mit den scharfen Zügen des Eigennutzes, doch die höhere, ferne Instanz verspricht das Gemeinwohl zu fördern, was auch dem Armen zugutekommt. Solche Hoffnungen setzte man schon im Mittelalter auf den Kaiser, der an der Spitze der Lehnspyramide stand.

Die militärische Führung der Donaumonarchie ist inkompetent

Pieter Judsons Geschichte der Donaumonarchie lenkt alle Aufmerksamkeit auf das Verhältnis des Reichs zu seinen Teilen. Das Reich, mithin der Kaiser, wird von den Untertanen als Gegengewicht zum Adel verstanden – und das ist durchaus mehr als eine Illusion. Denn seit 1748 wird im Habsburgerreich der Adel besteuert, in Frankreich gelingt das bis zur Revolution nicht. Bald schon setzt sich der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz durch, später werden Wehrpflicht und Landwehr das Gefühl des Reichszusammenhangs stärken. Und selbst 1848, auf dem Höhepunkt des Völkerfrühlings, steht den Revolutionären nicht das Ende von Reich und Kaisertum vor Augen.

Judson beschreibt, wie windungsreich sich in der Donaumonarchie das Verständnis der Nation entwickelt. Zunächst bezeichnet "Nation" in Ungarn den Adel, der in Wahrung seiner Rechte dem Kaiser gegenübertritt, erst später ist damit ein ganzes Land mit allen seinen Bewohnern gemeint. Unklar ist auch, was genau eine Nation auszeichnet. Zunächst definiert sie sich durch ihre Geschichte. Mähren, eine historische Landschaft, empfindet sich als ganz eigenständig; dass man die gleiche Sprache wie in Böhmen spricht, führt nicht zur Verbrüderung. Auch die Ungarn haben ein starkes Gefühl einer ungarischen Identität, doch Anfang des 19. Jahrhunderts spricht die städtische Bevölkerung zu Hause meist Deutsch. Erst im Laufe der kommenden Jahrzehnte wird die Sprache zum Kriterium, viele Ungarn müssen sie lernen – und tun es auch (wie sie nun vorzugsweise Csárdás tanzen), um sich als Patrioten zu zeigen.