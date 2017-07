Ich bin Ärztin, eine junge Ärztin. Heute muss ich zum ersten Mal einer Patientin sagen, dass sie einen Tumor im Kopf hat.

Auf dem Weg zur Station rasen meine Gedanken. Die Nachricht von der sogenannten Raumforderung im Hirn der Patientin, die seit drei Wochen Drehschwindel hat und alles doppelt sieht, kommt plötzlich. Die Notfallverlegung in die Neurochirurgie wird schon in einer halben Stunde stattfinden. Wie sage ich es ihr? Ich habe keinen Leitfaden im Kopf. Im Studium hatte ich einen Kurs, in dem ich so eine Situation mit einer Schauspielerin üben konnte. Das Gespräch ist über fünf Jahre her – und dauerte drei Minuten.

Ich öffne die Tür. Der Patientin geht es ganz gut, nicht anders als morgens bei der Visite.

Ich sage ihr, dass wir nun das Bild vom Kopf angesehen haben, das vorhin gemacht wurde. Meine Gedanken sind zweigeteilt. In der A-Spur formuliere ich die Sätze. In der B-Spur denke ich: Rede deutlich! Vermeide komplizierte Wörter! Sag "Bild vom Kopf" statt CCT!

"Auf dem Bild sieht man leider etwas, das Ihre Symptome der letzten Wochen erklären könnte. Und es sieht so aus, als sei das ein Tumor."

Die B-Spur flüstert: Darf man Tumor sagen? Besser Raumforderung? Weiß die Patientin, dass Tumore auch gutartig sein können? Denkt sie sofort an Krebs? Ich sehe den Schreck in ihren Augen. Jetzt wartet sie auf mehr.

Ich erkläre ihr den Plan. "Wir denken, es ist am ehesten ein gutartiger Tumor, der vom Hörnerv kommt, aber ganz genau können wir das noch nicht sagen. Auf dem Bild sieht man, dass sich auch das Gehirnwasser in Ihrem Kopf anstaut. Deshalb müssen wir Sie jetzt leider direkt in die Neurochirurgie der Uni-Klinik verlegen."

Ich sage ihr, dass sie gleich abgeholt wird und ich ihren Mann und die Tochter informiere.

Die Patientin ist tapfer, sie bleibt gefasst. Es gehe ihr ja im Moment noch ganz gut. Das ist das Positive an der Situation – das versuche ich zu betonen. Wir verabreden, dass sie ihre Sachen packt, damit alles fertig ist, wenn der Krankenwagen in einer halben Stunde kommt. Ich warte noch auf Fragen. Erst mal hat sie keine.

Ich schreibe den Arztbrief, alles muss schnell gehen. Der Oberarzt liest drüber. Ich drücke der Patientin noch einmal die Hand, fester und länger als sonst – so, als sei das etwas, das ich ihr mitgeben kann. Dann wird sie in die Neurochirurgie gebracht, und ich hoffe, dass ein guter Arzt sie dort in Empfang nimmt.

Die Autorin, 27, arbeitet als Neurologin in einer Klinik in einer deutschen Großstadt. Sie möchte anonym bleiben.

Wenn Sie in unserer neuen Rubrik berichten möchten, "Wie es wirklich ist", melden Sie sich bei uns: wirklich@zeit.de