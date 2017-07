Die polnischen Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" trägt ihren Namen zu Unrecht – sie unternimmt gerade einen planvollen legislativen Angriff auf das Rechtssystem des Landes. Im Dezember brachte sie den Verfassungsgerichtshof unter ihre Kontrolle, sodass kein (unabhängiges) Gericht mehr über die Einhaltung der Verfassung wacht. Jetzt greift sie nach der Macht über die gesamte Judikative des Landes. Sie will de facto die Kontrolle über die Berufung von Richtern übernehmen.

Ein neues Gesetz soll es dem Parlament nicht nur ermöglichen, den Großteil der Mitglieder im Nationalen Justizrat auszuwählen, sondern die Abgeordneten können auch die Mitglieder dieses von der Verfassung geschützten Organs feuern und durch neue Richter ersetzen, die der Regierung freundlicher gesinnt sind. Gleichzeitig haben Parlamentarier einen Gesetzesentwurf eingereicht, der alle Richter am Obersten Gerichtshof zum sofortigen Rücktritt zwingen würde. Ausgenommen wären nur diejenigen, die Justizminister Zbigniew Ziobro ausdrücklich im Amt zu behalten wünscht.

Staatspräsident Andrzej Duda hat gegen diese Pläne ein Veto angekündigt, für den Fall, dass der Gesetzgeber für die Besetzung des Justizrats keine qualifizierte Mehrheit vorsieht. Das würde den Angriff zwar abschwächen, aber nicht unterbinden. Schon die Entlassungen der derzeitigen Mitglieder des Justizrats und des Obersten Gerichtshofs sind ein fundamentaler Regelbruch. Und der hat Folgen nicht nur für Polen, sondern auch für die EU.

Der Oberste Gerichtshof sorgt unter anderem dafür, dass Wahlen zum Parlament und zur Präsidentschaft im Einklang mit dem Gesetz stehen. Wenn es der Regierungspartei gelingen sollte, das Gericht mit ihren Handlangern zu besetzen, könnte sie Wahlen, die sie verlöre, anfechten und sich davor schützen, dass ihre Wahlsiege angefochten werden. Wenn es so weit kommt, wird es schwer, den Machtanspruch der Partei auf demokratischem Weg infrage zu stellen. Diese Strategie konnte man schon in Ungarn beobachten.

Die Autoren Laurent Pech ist Professor für Europäisches Recht in London, Maximilian Steinbeis ist Gründer des "Verfassungsblogs".

Kaum war dort 2010 die Fidesz-Partei von Viktor Orbán an die Macht gekommen, wurde methodisch daran gearbeitet, die Unabhängigkeit der Justiz zu zerstören und die Kontrolle über die Medien zu erlangen. Das Ziel bestand darin, eine Quasi-Ein-Parteien-Autokratie zu installieren, die keine Angst mehr vor künftigen Wahlen haben müsste. Leider ist diese Strategie in weiten Teilen aufgegangen: Die Europäische Kommission hat zu wenig begriffen, was dort geschah, und der Rat der Europäischen Union hat sich einfach totgestellt. Namentlich die Europäische Volkspartei hat sich viel Mühe gegeben, Orbán vor einer zu gründlichen Prüfung durch die EU und vor Sanktionen zu schützen.

Die Fälle Ungarn und Polen sind europäische Beispiele für einen internationalen Trend. In einem Land nach dem anderen wird die Verfassung der Politik unterworfen. Dieser Prozess beginnt zumeist damit, dass verärgerte Wähler für einen Anführer stimmen, der radikalen Wandel verspricht und das System zerschlagen will. Häufig beruft er sich auf den Willen des Volkes, während er mit wohlformulierten legalistischen Blaupausen, von anderen erfolgreichen Autokraten entliehen, daran arbeitet, das verfassungsrechtliche Gerüst einzureißen. Die neuen Autokraten handeln rasch in dem Bemühen, diejenigen zentralen Organe auszuschalten, die sich ihrer Machtbündelung widersetzen könnten, vor allem Justiz und Medien.

Betrachtet man, was in Ungarn geschehen ist, rechnen wir für Polen damit, dass die Regierungspartei als Nächstes den Ombudsmann ins Visier nehmen wird und die Wahlgesetze überarbeiten wird, sobald die Säuberung der Judikative abgeschlossen ist. Eine gesäuberte Justiz wird es erlauben, Strafverfolger auf alle Oppositionskräfte zu hetzen, egal ob es sich um andere Parteien oder Bürgerrechtsgruppen handelt. Der nächste Schritt bestünde dann darin, 2018 eine neue Verfassung zu verabschieden, um die Herrschaft von "Recht und Gerechtigkeit" zu zementieren und im Nachhinein die zahlreichen Verstöße gegen die derzeitige Verfassung zu legitimieren.

Polens demokratische Verfassung wäre allerdings nicht das einzige Opfer. Die Urteile polnischer Richter müssen nämlich grundsätzlich von den Rechtssystemen der anderen Mitgliedstaaten anerkannt und umgesetzt werden – das ist Zweck der juristischen Integration innerhalb der EU. Funktionierende Rechtsstaatlichkeit ist kein schwammiger gemeinsamer Wert; sie ist eine der Betriebsbedingungen der EU selbst.

Es ist die ausdrückliche Aufgabe der Europäischen Kommission, dafür zu sorgen, dass die Union als Rechtsgemeinschaft funktioniert. Seit Januar 2016 ist Polen das erste EU-Land überhaupt, gegen das die EU ein Prüfverfahren der Rechtsstaatlichkeit eingeleitet hat. Bislang hat Polen trotzig die Empfehlungen der Kommission ignoriert, von denen die ersten vor rund einem Jahr beschlossen wurden. Die EU kann Polen dies nicht durchgehen lassen, ohne sich selbst schwer zu beschädigen.

Europa hat in den vergangenen Jahren mehrere Krisen gleichzeitig handhaben müssen. Doch dass sich innerhalb der EU Regierungen daranmachen, die Grundfunktionen der Union zu beseitigen, untergräbt deren Existenzsinn. Die Wertekrise mag nicht so dringend erscheinen wie die anderen Krisen, die Europa gerade zu meistern hat. Doch das täuscht. Die Folgen dieser Krise könnten weitreichender sein als die aller anderen.

Aus dem Englischen von Matthias Schulz