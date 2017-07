Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.



"Plage" – dieses Wort steht in Erdoğans Wörterbuch für klassische europäische Musik.

Im vorletzten Jahr, beim Empfang zum Jahrestag der Republikgründung in seinem Palast, ging Erdoğan auf die Kritik ein, früher sei der Tag der Republik aber im Frack mit Walzer und Champagner gefeiert worden. Er erzählte eine in der Türkei allgemein bekannte Anekdote:

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

"In den Gründerjahren der Republik reiste das Sinfonieorchester des Staatspräsidenten einmal zu einem Konzert nach Sivas. Die Bevölkerung wurde zur Teilnahme genötigt. Nach dem Konzert fragte man die Leute, wie sie es gefunden hätten. Einer sagte: 'Seit Sivas Sivas ist, hat es keine solche Plage erlebt.'"

Die von den geladenen Gästen mit Gelächter quittierte Anekdote offenbart Erdoğans Meinung zu Musik. Um sich der "Plage" zu entziehen, blieb er auch beim G20-Gipfel der Aufführung von Beethovens 9. Sinfonie fern. Nicht allein, weil er sie nicht mag, auch um seiner Absage an westliche Musik – im Grunde an alles Westliche – Ausdruck zu verleihen. Sein Boykott war also ebenso politisch wie kulturell und Indikator eines seit 200 Jahren in der Türkei geführten Kulturkampfes.

Erdoğan legt auf jedem Gebiet Wert auf das "Einheimische und Nationale". In der Industrie strebt er inländische Autos an, aus den Lehrbüchern lässt er Darwin streichen, gegen ausländische Fernsehserien finanziert er türkische Serien, in denen die Osmanen verherrlicht werden. Als er in die Politik ging, sagte er: "Glücklicherweise träumen meine Töchter nicht davon, Ballerina oder Ähnliches zu werden." Auf seine Empfehlung hin fiel zu Beginn der Saison im letzten Jahr in den staatlichen Theatern der Vorhang für Stücke aus dem Westen.

Dabei war bei den Osmanen, denen Erdoğan nacheifert, europäische Musik weit verbreitet. Bereits im 16. Jahrhundert gaben eingeladene europäische Musiker Konzerte auf dem Sultanahmet-Platz, Johann Strauss schrieb seinen Walzer Märchen aus dem Orient für Abdülhamid II., der Hof hörte Aufführungen von Franz Liszt, als Leiter des unter Mahmud II. anstelle der Janitscharenkapelle neu gegründeten Orchesters wurde Guiseppe Donizetti berufen. Der von Erdoğan bewunderte Sultan Abdülhamid spielte Klavier und Geige und hörte Opern. Sultan Abdülaziz komponierte Walzer. Atatürk führte in der Türkei die Staatsoper ein und holte Carl Ebert von der Deutschen Oper Berlin, um ein Konservatorium aufzubauen.

Was Erdoğan betreibt, ist also eine eher mit Europafeindlichkeit denn mit Osmanismus zu erklärende Kulturpolitik. Diese Politik vergreift sich in letzter Zeit an jeder als "westlich" empfundenen Kunstsparte: Als "Götzen" erachtete Skulpturen werden demoliert, die Oper am Taksim in Istanbul wird abgerissen, Konzerte im Topkapi-Serail werden von Gruppen mit "Allahu Akbar"-Rufen gestürmt und behindert. Der größte Opernsaal der Türkei befindet sich derzeit in Erdoğans Präsidentenpalast, wurde aber bislang nicht ein einziges Mal benutzt.

Auch der Hamburger Konzert-Boykott war die Folge von Erdoğans Politik, jedwedes Band der Begegnung zwischen der Türkei und dem Westen zu kappen, wie auch seines Bestrebens, die kulturellen Errungenschaften der Osmanen und der Republik durch eine provinzielle Kultur zu ersetzen.

Wird ihm das gelingen? Kaum. Denn ihm steht keine alternative Kultur zur Verfügung.

Lassen Sie mich die oben erwähnte Szene zu Ende führen: Nachdem Erdoğan die "Plage"-Anekdote erzählt und die Feiern "mit Champagner und Walzer" verdammt hatte, verkündete er, was an jenem Abend auf dem Programm stand: Mozarts Türkischer Marsch.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe