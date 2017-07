Na bitte, es geht doch. Die türkische Regierung hat die – vergangene Woche von der ZEIT enthüllte – Liste mit deutschen Unternehmen, die angeblich terroristische Organisationen unterstützt haben, offiziell zurückgezogen. Es sei, heißt es aus Ankara, alles nur "ein Missverständnis" gewesen! Es gebe keinerlei Terrorermittlungen gegen deutsche Unternehmen, und selbstverständlich seien auch deren Investitionen sicher.

Was ist passiert? Dem lautesten Präsidenten der türkischen Geschichte scheinen auf einmal die Nazivergleiche ausgegangen zu sein. Statt dröhnender Reden kleinlaute Korrekturen. Die Genugtuung in Berlin ist verständlich: Wirkt sie vielleicht schon, die "Neuausrichtung der Türkeipolitik", die Außenminister Gabriel letzte Woche angekündigt hat?

Dabei ist nicht klar, was mit dem großen Wort gemeint ist. Verschärfte Reisehinweise und Warnungen an die deutsche Industrie vor mangelnder Rechtssicherheit werden wohl kaum reichen, um die neun Deutschen freizubekommen, die Erdoğan mittlerweile als Geiseln hält.

Dennoch ist dies ein bedeutender Moment für die deutsche Außenpolitik. Denn der Streit mit der Türkei ist nur der krasse Fall eines Grundsatzproblems: Wie hält man Kurs in einer Welt voll unberechenbarer Akteure, auf die man gleichwohl angewiesen bleibt? Wie bezieht man klar Stellung, ohne sich auf das Spiel der autoritären Provokateure einzulassen, die stets den Vorteil haben, rücksichtsloser eskalieren zu können?

Der Westen droht von innen zu zerbröseln und nach außen unattraktiv zu werden

Die Frage stellt sich derzeit nicht nur beim EU-Aspiranten Türkei, sondern auch innerhalb der Europäischen Union, etwa beim Nachbarn Polen. Deutschland ist auch in diesem Fall die entscheidende Macht. Überraschend hat der polnische Präsident Andrzej Duda sich dem mächtigen PiS-Parteichef Jarosław Kaczyński entgegengestellt und droht, dessen Justizreform aufzuhalten. Das zeigt, wie richtig es war, dass Deutschland den europäischen Druck auf Polen endlich erhöht. Nach langem Zusehen hat die Berliner Regierung in diesem Frühjahr klargemacht, dass der Angriff auf die unabhängige Justiz Polen isoliert – und dass das sehr, sehr teuer werden könnte. Die Bundesregierung will nämlich die für Polen existenziellen EU-Fördergelder von der Einhaltung rechtsstaatlicher Standards abhängig machen. Letzte Woche erst hat Angela Merkel erneut mit Präsident Duda "über Fragen des Rechtsstaats" telefoniert. Gut so: Kein anderes Land hat so sehr wie Deutschland ein ureigenes Interesse, das Abrutschen Polens in den Autoritarismus und die völlige Abwendung der Türkei vom Westen zu verhindern.

Vielleicht würde es helfen, diese deutschen Interessen klarer auszusprechen? Es geht um die deutsche Selbstbehauptung im Westen, der von innen zu zerbröseln und nach außen unattraktiv zu werden droht. Es ist richtig, dass die Berliner Außenpolitik klarer für dessen Werte einsteht. Denn mit Polen steht das – neben Frankreich – für uns wichtigste Land auf der Kippe; erst durch deutsche Kriege verwüstet, dann, durch den Freiheitskampf der Solidarność, zum Schlüssel für die glücklichste Phase deutscher Geschichte geworden. Nun soll ausgerechnet dieses Land zur Scheindemokratie mutieren? In Deutschland leben – oft vergessen – fast drei Millionen Polen und Polnischstämmige, die zweitgrößte Einwanderergruppe nach den Türken. Gabriel sollte sich auch an sie wenden, so wie er es bei den Deutschtürken hält.

Und dann die Türkei: Sie ist durch ihre Auswanderer ein Machtfaktor in Europa; sie ist ein riesiger Markt; ein geopolitisches Schwergewicht in Nahost. Ohne sie wird man Syrien nicht befrieden, die kurdische Frage nicht lösen und die Flüchtlingskrise nicht beherrschen können. Gerade wenn die Türkei nie Vollmitglied der EU werden sollte (wofür derzeit viel spricht), muss Deutschland das Ziel verfolgen, die Türkei im europäischen Spiel zu halten. Mit einem demonstrativen Abbruch von Beitrittsverhandlungen, so verständlich der Wunsch danach ist, wäre nichts gewonnen. Stattdessen sollten von Ankara gewünschte Erleichterungen (beim Handel und bei den Visa) an die Freilassung der deutschen "Regierungsgeiseln" geknüpft werden.

Erste Schritte einer maßvoll selbstbewussten deutschen Außenpolitik sind getan. Ob diese langfristig Erfolg haben wird, hängt nicht zuletzt daran, dass sie bei aller Klarheit, ja sogar bei einer gewissen ungewohnten Härte, auf hohle Machtgesten und Straffantasien verzichtet.

