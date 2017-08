Herrlich, gleich erreichen wir Bad Honnef, das rheinische Nizza – wie, glauben Sie nicht? Schöner als in Bonn ist es hier allemal. Ja? Gut! Was, schon Bahnhof Bad Honnef? Okay, erste Lektion: Bleiben Sie sitzen. Steigen Sie nicht aus. Fahren Sie eine Station weiter nach Rhöndorf, der Bahnhof dort ist viel schöner.

Außerdem sind Sie dann gleich in dem Stadtteil, für den "Honnäff" besonders bekannt ist. Wer Rhöndorf sagt, meint auch immer Adenauer. Der alte, erste Bundeskanzler lebte hier. Bad Honnef, das ist auch ein Teil der Bonner-Republik-Geschichte. Politiker und Journalisten fühlten sich hier zu Hause, am liebsten mauschelten sie im Restaurant Caesareo, nur ein paar Minuten vom Bahnhof entfernt. Das gucken wir uns aber nur von außen an und gehen ein paar Meter weiter, vorbei an der kleinen weißen Kapelle, die mitten auf der Straße steht, zur Weinwirtschaft Zum Böllchen. Hier gibt es nur das Essenzielle. Und ein bisschen was zu essen auch.

Gestärkt? Gut! Neben Adenauer gibt es noch einen wichtigen Namen in Rhöndorf: Profittlich. Peter Profittlich war Kommunalpolitiker, Bäckermeister und Brötchenlieferant des Bundeskanzlers. Doch dann kam es zum Streit. Profittlich wollte die Stadt mit einer Seilbahn hoch zum Drachenfels für Touristen attraktiver machen. Adenauer allerdings wollte keinen Rummel vor der Haustür und verhinderte es. Profittlich revanchierte sich, wie der Spiegel 1964 schrieb, indem er "dem Kanzler der Bundesrepublik Deutschland durch dessen Sohn Georg die vom fränkischen Bauernkrieger Götz von Berlichingen überlieferte Einladung" ausrichten ließ. Also irgendwas mit Arsch. Adenauer bestellte im Gegenzug die Brötchen ab.

Das Café Profittlich gibt es immer noch, und wären Sie zur Weihnachtszeit hier, könnten Sie einen Christstollen mitnehmen, dessen Mandelkruste und Marzipankern sind nämlich weltberühmt.

Wenn Sie noch nicht genug vom Adenauer-Kult haben, können Sie den Berg hoch zum Waldfriedhof gehen, dort liegt "der Alte" begraben. Wie? Sie haben schon wieder Durst? Okay, laufen Sie nach Süden, bis Sie zum Weinhaus Steinbach kommen. Sie haben vielleicht gemerkt: Wein wird in dieser Gegend sehr ernst genommen, vor allem bei Steinbach. Hier muss sich jeder Gast vor seinem Getränk verneigen.

Das Weinglas wird nämlich bis zum Rand vollgeschenkt, was es unmöglich macht, es zu heben. Also müssen Sie für den ersten Schluck den Mund zum Glas führen. Falls Sie Hunger haben sollten, empfehle ich die Leber.

Verdauungsspaziergang? Gute Idee. Weiter Richtung Rhein, vorbei am Alten Standesamt, rüber auf die Insel Grafenwerth. Meiden Sie die Nordspitze, da hängt die Stadtjugend rum. Gehen Sie lieber gleich in den Biergarten – oder zum großen Birkenstock-Outlet. Noch so ein wichtiger Honnefer Familienname. Ich bin ja kein Fan, aber tun Sie sich keinen Zwang an. Nur Vorsicht, es ist sicher voll.

Küfer Jupp Wenn Sie mit den sogenannten Locals ein Bier trinken wollen, dann gehen Sie zu Küfer Jupp. Falls es schon spät ist, bleibt Ihnen ehrlich gesagt auch gar nicht viel anderes übrig. Ulanen-Denkmal Wenn Sie in Rhöndorf auch Geschichte abseits von Adenauer erleben wollen, biegen Sie auf dem Weg zum Waldfriedhof links ab, und besichtigen Sie das Denkmal für die im Ersten Weltkrieg Gefallenen des Ulanen-Regiments. Toller Rheinblick!

So, das war’s. Da vorne liegt der Bahnhof Bad Honnef. Ja, ich weiß. Nicht so sehenswert. Aber zum Wegfahren ist er okay. Wie – Sie haben noch nicht genug? Na gut, einen Tipp habe ich noch. Fahren Sie mit dem Zug nach Königswinter, steigen Sie in die Drachenfelsbahn – die älteste noch betriebene Zahnradbahn Deutschlands –, und fahren Sie hoch zum Drachenfels. Dorthin, wo Siegfried im Drachenblut badete. Von hier aus haben Sie einen perfekten Blick aufs Rheintal und auf Bad Honnef. Ist das schön! Wie? Sie wollen noch ein Weinchen? Na sicher, hier ist gleich ein Restaurant.