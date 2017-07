Christopher Kloeble, 35, Schriftsteller, ist im oberbayerischen Königsdorf aufgewachsen. Seit er mit einer Inderin verheiratet ist, wohnt er zur Hälfte in Berlin und Neu-Delhi. Von diesem Leben erzählt Home made in India, Kloebles dieser Tage erscheinendes erstes Sachbuch. Einige Seiten darin sind einer frühen Phase seines Lebens gewidmet, auf die er schon einmal in einer Erzählung zu sprechen kam und über die wir uns mit ihm unterhalten wollen: Im Alter von sechs bis elf Jahren war Kloeble Mitglied im Tölzer Knabenchor. Kennt er also die Welt, die sich im jüngst veröffentlichten Untersuchungsbericht über die Regensburger Domspatzen aufgetan hat? Ist es symptomatisch, dass in Regensburg Kinder dazu gezwungen wurden, ihr Erbrochenes zu essen, dass sie mit Stockhieben gepeinigt wurden und schwersten sexuellen Übergriffen ausgesetzt waren?

DIE ZEIT: Der Tölzer Knabenchor gilt als einer der besten seiner Art. Muss man Sie dafür beneiden, dass Sie Teil dieses Ensembles waren?

Christopher Kloeble: Das ist eine Erwachsenenfrage, die ich damals wohl kaum verstanden hätte. Die Namen der Dirigenten und Orchester haben mir kaum etwas gesagt. Wichtig waren die Chorknaben, unter denen ein harter Konkurrenzkampf herrschte. Wichtig waren die Eltern, die man stolz machen wollte. Am wichtigsten war aber der Chorleiter Gerhard Schmidt-Gaden. Alle nannten ihn nur den Chef. Alle wollten von ihm geliebt werden.

ZEIT: Die Zustände in Regensburg ...

Kloeble: ... hat es beim Tölzer Knabenchor nie gegeben. Die Domspatzen sind ein Internatschor, was fatale Entwicklungen befördern mag. Bei uns war es anders. Wir fuhren zweimal in der Woche nach München zur Probe und dann wieder nach Hause.

ZEIT: Dann sind die Übergriffe, die Sie in Ihrer Erzählung Fass von Königsdorf schildern, fiktiv?

Kloeble: Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin zwar nie geschlagen oder zu sexuellen Handlungen gezwungen worden. Es gab aber Übergriffe, vor allem auf Konzertreisen. Dass man dem Chorleiter einen Kuss auf die Wange geben musste, bevor man aufs Klo durfte. Dass er einem den Kopf streichelte, einen in die Wange kniff oder morgens beim Wecken knuddelte oder kitzelte.

ZEIT: Können Sie sich an Ihre Reaktion erinnern?

Kloeble: Ich habe mich davor geekelt, einem alten Onkel mit Mundgeruch so nahe zu kommen. Ich wollte das nicht, habe es aber doch gemacht. Das Seltsame ist, dass ich neidisch wurde, wenn diese Zärtlichkeiten mit anderen Chorknaben ausgetauscht wurden und ich zuguckte.

ZEIT: Das klingt nach einer Parallelgesellschaft, wie man sie aus kirchlichen Einrichtungen kennt, aber auch aus der Reformpädagogik.

Kloeble: Wir waren Kinder und noch sehr instabil. So konnte man uns systematisch in einem Wechselbad der Gefühle halten. Mal hieß es, das klingt aber unterirdisch, was du singst, mal wurde dir eine Zukunft als Solist versprochen. Man konnte sich nie auf das eine oder das andere verlassen. Also suchte man den Fehler bei sich und tat alles dafür zu gefallen. Mein Problem war, dass ich ziemlich dick war, ein Frustesser, der seinen Geburtstag am liebsten bei McDonald’s feierte. Das Fass von Königsdorf hieß ein Spottlied, das der Chef persönlich auf mich gemünzt hatte und das von den Chorknaben mit Begeisterung im Bus angestimmt wurde. Die Hübschen hatten bessere Chancen, in der Hierarchie des Chores aufzusteigen.

ZEIT: Im letzten Jahr wurde der Chor 60 Jahre alt. Erst da zog sich Schmidt-Gaden zurück.

Kloeble: Als ich 1988 eintrat, hatte er den Chor schon seit dreißig Jahren geleitet. Da war schon eine ziemlich opake Struktur herangewachsen.

ZEIT: Waren Sie ein guter Sänger?

Kloeble: Keiner der besten. Der beschämendste Moment meiner Chorknabenzeit war eine Flugreise nach Köln, wo wir unter Claudio Abbado das Weihnachtsoratorium in der Philharmonie singen sollten. Direkt vor der Aufführung ließ mich der Chef noch einmal eine Stelle allein singen und strich mich kurzerhand aus dem Ensemble. Also saß ich hinter der Bühne, während sich meine Eltern die Liveübertragung im Fernsehen anschauten und mich nicht entdecken konnten.

ZEIT: Ist auch mal etwas gut gegangen?

Kloeble: Die Tannhäuser-Aufführungen in der Bayerischen Staatsoper. Da gehörte ich zu den drei solistisch besetzten Knaben. Wir durften für vielleicht zwei Minuten auf die Bühne. Wir trugen einen Adler aus Styropor vor uns her und mussten mit voller Wucht das C treffen. Ich wusste genau: Wenn ich mit der Intonation nur ein bisschen danebenliege, dann singen auch die beiden anderen falsch. Die Angst war unbeschreiblich. Aber so war es auch schon bei den gewöhnlichen Chorproben, die zweimal in der Woche stattfanden. Als wir im VW-Bus wieder nach Hause gefahren wurden, brach immer Partystimmung aus. Mit grundlosen hysterischen Lachanfällen. Nur weil der Druck weg war. Nur weil es für diesmal und bis zum nächsten Dienstag wieder mal geschafft war.

ZEIT: Warum sind Ihre Eltern nicht eingeschritten?

Kloeble: Das erscheint mir heute rätselhaft. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihnen. Vielleicht habe ich den Stress kaschiert, damit sie sich keine Sorgen machen. Wenn es eine Aussprache mit ihnen und dem Chef gab, waren alle sehr verständnisvoll. Ich könne sofort aufhören, Hauptsache, es gehe mir gut, und so weiter. Die Struktur muss aber stärker gewesen sein als mein Vertrauen in die Familie. Immer entschied ich am Ende, im Chor zu bleiben. Bis mich der Stimmbruch erlöst hat.

ZEIT: Was bleibt von Ihrer Zeit als Chorknabe?

Kloeble: Die Disziplin. Ich kann ziemlich strukturiert arbeiten, was mir als Schriftsteller zugutekommt. Aber ich hätte das lieber anders gelernt. Nicht in einem Klima der ständigen Angst.