Montag, 5. Juni 2017: Gabriel trifft Erdoğan im Präsidentenpalast in Ankara. Ein letzter Versuch, die zum Zerreißen gespannten Beziehungen zu entspannen. Gabriel spricht die Inhaftierung von Deutschen in der Türkei an. "Bei uns ist die Justiz unabhängig", entgegnet Erdoğan. Dann bringt er die Personen aufs Tapet, die sich nach Deutschland geflüchtet haben: "Es handelt sich um Gülenisten, die in den Putsch involviert waren. Wir haben Ihnen in 4.500 Fällen die Namen überreicht. Es besteht ein Abkommen zur Auslieferung von Straftätern. Warum bieten Sie diesen Leuten Unterschlupf in Ihrem Land?" Gabriel hält ihm sein eigenes Argument entgegen: "Bei uns ist die Justiz unabhängig." Daraufhin schlägt Erdoğan einen Austausch vor: "Wenn Sie zwei Generäle ausliefern, können wir zwei Deutsche freilassen." Diese Gelegenheit lässt Gabriel sich nicht entgehen: "Sagten Sie nicht gerade, die Justiz sei bei Ihnen unabhängig?"

Jeder weiß, dass die Justiz bei der Rechtsprechung seit geraumer Zeit Erdoğan nach dem Mund redet. Recht und Gerechtigkeit stehen unter dem Befehl des Palasts, die Inhaftierten sind quasi Geiseln.

Wer Spielbergs Film Bridge of Spies gesehen hat, den werden diese Szenen an den Kalten Krieg erinnern. Bedauerlicherweise stehen auch 57 Jahre danach Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch auf der Agenda. Von meiner Quelle in Kreisen des Auswärtigen Amts, die mir obigen Dialog zutrug, erfuhr ich, dass auch mein Name bei dem Treffen fiel.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Es passt Erdoğan nicht, dass Dissidenten sich in Deutschland aufhalten. Personen, die er zu Terroristen erklärt hat, ohne dass es ein entsprechendes Urteil gäbe, sollen von allen anderen ebenso behandelt werden. Geschieht das nicht, regiert sein Zorn über die Vernunft: Er nimmt in Kauf, von der ganzen Welt ausgeschlossen zu werden, die Wirtschaft zu ruinieren, und steuert die Türkei in den Selbstmord.

Als vergangene Woche in Istanbul Haftbefehle gegen Menschenrechtler ergingen, darunter auch ein deutscher Staatsbürger, war das der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Gabriel brachte erstmals ökonomische Maßnahmen ins Spiel. Das wäre für die türkische Wirtschaft, deren größter Exportpartner Deutschland ist, ein schwerer Schlag.

Erdoğan wertete Gabriels Äußerung als "Wahlkampftaktik" und nannte erneut mich als Beispiel: "Wenn Sie Terroristen Preise geben, auf staatlichen Veranstaltungen reden lassen und im Bundespräsidialamt empfangen, können wir nicht gelassen zuschauen."

Während die Erdoğan-nahe Presse Kriegsbemalung gegen Deutschland aufträgt, mahnen besonnene Stimmen: "Es könnte zur Wirtschaftskrise kommen." Im vorletzten Jahr kamen noch 5,4 Millionen deutsche Touristen, im vergangenen Jahr nur noch 3,6 Millionen, und für das laufende Jahr wird mit einem weiteren Einbruch gerechnet. Man weiß, dass Angestellte deutscher Firmen in der Türkei längst auf gepackten Koffern sitzen. Vor einigen Monaten sprach ich mit leitenden Vertretern von 60 Unternehmen, die in der Türkei investieren. Sie äußerten sich besorgt und fragten mich nach meiner Einschätzung.

"Ziehen Sie sich nicht zurück, aber machen Sie eine unabhängige Justiz zur Bedingung für Investitionen", empfahl ich. "Ohne Gerechtigkeit sind weder Freiheiten noch Investitionen sicher." Dieselbe Gerechtigkeit forderten auch die Hunderttausenden, die kürzlich von Ankara nach Istanbul marschierten.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe