Der Sohn studiert in einer anderen Stadt. Wir telefonieren.

Ich: Einen Appell an Deutschland? In einer Seminararbeit? Keine Ahnung. Welches Thema?

Er: Volkswirtschaftslehre. Studien zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Prognosen für Deutschland anhand von Beispielen aus anderen Ländern. Aus der Vergangenheit.

Ich: Aha. Und du schreibst die Arbeit zusammen mit einer Kommilitonin. Okay. Wo ist das Problem?

Er: Im Hauptteil erörtern wir jeweils unsere Beispielstudie, einmal USA, einmal Asien. Kommt übrigens dasselbe raus, nämlich, dass man aus diesen Studien so gut wie NICHTS ableiten kann für die Arbeitsmarktintegration in Deutschland. Der Grund sind länderspezifische Besonderheiten, die sich nicht auf die aktuelle Situation in Deutschland übertragen lassen. Da sind wir uns einig. Ich will genau das im Schlussteil noch mal zusammenfassen. Die Kommilitonin plädiert für einen Appell an Deutschland.

Ich: Hä?

Er: Im Schlussteil der Arbeit will sie noch einmal ausführen, warum Deutschland moralisch verpflichtet ist, Flüchtlingen zu helfen. Also: auch moralisch. Ich finde aber, das hat in dieser Arbeit nichts zu suchen.

Ich: Warum?

Er: Weil es eine wissenschaftliche Arbeit ist – kein politisches Statement, keine Predigt. Kein Bekenntnis. Ist doch wohl klar, oder?

Ich: Hm. Und jetzt?

Er: Ich habe ihr gesagt, dass wir dann eben keinen gemeinsamen Schluss schreiben, sondern ich schreibe meinen Schluss und meinen Namen drunter. Punkt. Dann kann sie ein Statement schreiben und ihren Namen drunter. Da steht dann, dass Deutschland aufgrund seiner Geschichte verpflichtet ist und so weiter. Ein Appell an Deutschland. Ende.

Ich: Gut. Und warum macht ihr das nicht genau so?

Er: Die Kommilitonin glaubt, so bekommen wir womöglich eine schlechtere Note. Es soll ja eine Gemeinschaftsarbeit sein. Mit einem gemeinsamen Schlusskapitel. Und sie glaubt, der Appell muss rein für eine Eins. Weil der Professor, der die Arbeit bewerten wird, womöglich ein Linksliberaler ist.

Ich: Öha. Womöglich. Und wie kann ich da helfen?

Gabriele Hammer arbeitet in der Erwachsenenbildung, fährt regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit und wohnt immer noch zur Miete. Sie vermutet, dass sie höchstens noch bei ihrem Sohn als linksliberal durchgeht.

Er: Ich wollte mich mit dir beraten. Weil du ja auch eine Linksliberale bist, oder?

Ich: Aha. Und jetzt willst du dich bei mir rückversichern, ob und wie man sich bei vermuteten Linksliberalen einschleimen kann ...

Er: Wie also?

Ich: Mut zur Meinung? Selber denken?

Er: Na, wer sagt es denn. Fragen über Fragen. Frag Muddi.