Stefan Galler 30, ist Singer-Songwriter und lebt in Leipzig. Bald erscheint sein neues Album mit dem Titel 4.

Nirvana sind schuld. Seitdem ich selbst Gitarre spiele, habe ich mir viele Stunden Auftritte von Kurt Cobain angesehen. Bald wusste ich, dass ich selbst einmal eine E-Gitarre zerstören wollte. Ein Sog ging von diesem Bild aus: wie sich die Band vor Tausenden in einen Rausch spielt und dann zum Höhepunkt, dem Gitarre-Smashen, alle zusammen abgehen. Das Zertrümmern eines Instruments ist spätestens seit Jimi Hendrix eigentlich ein Rock-’n’-Roll-Klischee. Ich wollte es trotzdem unbedingt einmal erleben.

Ich war 18 Jahre alt, und meine Indierock-Band "The Void" hatte einen Auftritt in der Kneipe Fifty ein paar Dörfer entfernt von meinem Heimatort in Niederösterreich. Ein halbes Jahr vorher war ich extra nach Wien gefahren und hatte mir einen billigen Nachbau der legendären Fender Stratocaster gekauft. Anders als Hendrix’ Gitarre war meine jedoch urhässlich beige und klang schlecht. Egal. Ich nahm sie an diesem Tag zum ersten Mal mit zu einem Gig. Nach dem letzten Stück wollte ich sie in den Verstärker rammen. Meinen Bandkollegen wollte ich nichts verraten. Aber ich war so aufgeregt, dass ich den Bassisten doch noch einweihte.

Der Laden war voll, über 100 Fans standen unten, wir oben auf der Bühne. Schon während des Auftritts flirtete meine Gitarre immer wieder mit dem Verstärker. Ich ging ganz nah ran, drückte die Gitarre an die Marshall-Box und spielte mit dem Rückkopplungseffekt. Es quietschte und pfiff wie bei Hendrix’ Woodstock-Auftritt. Wir spielten uns warm, es wurde immer körperlicher, ekstatischer. Dann unser letzter Song, klassischer Punk. Er fängt ganz leise an, die Dynamik steigert sich, dann scheppert es laut. Nur noch Krach. Ich nehme den Gurt ab, halte die Fender in der Hand wie ein Gewehr und ramme sie mit brutaler Wucht in den Verstärker. Ich will mehr, ziehe die Fender aus der zerstörten Box. Dann sehe ich einen Bühnenvorsprung, klemme die Gitarre zwischen Bühne und Verstärkerbox und breche den Gitarrenhals ab.

Ich schwitze, bin körperlich am Ende, schaue glücklich ins Publikum – und ernte nur verstörte Blicke. Null Ekstase. Kein Rambazamba. Vielleicht weil ich während des Halsabbrechens ungeschickt mit dem Rücken zu den Fans stand und niemand sehen konnte, was ich da eigentlich tat. Im Rückblick muss ich leider sagen: Es hat sich nicht so angefühlt, wie es bei Kurt Cobain ausgesehen hat.

Protokoll: Christian Fuchs