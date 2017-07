Die Spinnenforschung beantwortet diese Frage folgendermaßen: Die Spinne kann sich sehr gut im eigenen Netz orientieren. Denn Faden ist nicht gleich Faden. Die Spinne hat mehrere Drüsen, mit denen sie unterschiedliche Arten von Fäden erzeugen kann. Das Grundgerüst des Netzes, bestehend aus den von der Mitte ausgehenden "Speichen", klebt nicht. Nur die spiralförmig angeordneten Querfäden sind mit Klebetröpfchen versehen. Die Spinne weiß, wo sie hinzutreten hat, und bewegt sich sehr vorsichtig in ihrem Netz.

Aber auch die vorsichtigste Spinne kann es nicht vermeiden, dass eines ihrer acht Beine ab und zu mit den klebrigen Stellen des Netzes in Kontakt kommt, insbesondere in der Bauphase. Forscher des Smithsonian Tropical Research Institute in Costa Rica haben Spinnenfüße genauer untersucht und ihre Erkenntnisse vor fünf Jahren in der Zeitschrift Naturwissenschaften veröffentlicht. Unter dem Mikroskop zeigte sich, dass die Spinnenfüße mit Härchen versehen sind, die dafür sorgen, dass die Fläche des Kontakts mit dem Netz möglichst klein ist; so wie ein Wasserläufer nicht wirklich nasse Füße bekommt, benetzt sich die Spinne nur minimal mit dem Kleber. Und diese Härchen sind zusätzlich mit einer imprägnierenden öligen Substanz versehen, die den Kleber abweist. Wuschen die Forscher diese Substanz von den Spinnenfüßen ab, blieben die Tiere im Netz kleben.

Die Adressen für "Stimmt’s"-Fragen: DIE ZEIT, Stimmt’s?, 20079 Hamburg oder stimmts@zeit.de.

Das "Stimmt’s?"-Archiv: www.zeit.de/stimmts

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio