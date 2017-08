Dirk Nowitzki ist in diesem Sommer nur für gut drei Wochen in Deutschland. Sein Terminplan ist noch enger als in den Jahren zuvor. Zu dieser Verabredung in einem Hotel in Mainz zugunsten seiner Stiftung fährt er zusammen mit seinem Mentor und Trainer Holger Geschwindner vor. Nowitzkis hünenhafter Körper steckt in Turnschuhen, die Achillessehne des rechten Fußes ist bandagiert. Diese Verletzung hat ihn in den vergangenen Monaten immer wieder zu Auszeiten gezwungen. Trotzdem ist Nowitzki als Power Forward der Dallas Mavericks in der Form seines Lebens. Sein Verein hat den Vertrag mit ihm gerade um ein weiteres Jahr verlängert. Nowitzki lacht, kokettiert mit der Geschichte vom "alten Mann". Freundlich gibt er jedem die Hand. Auch denen, die in der Menschentraube um ihn herum in der fünften Reihe stehen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden