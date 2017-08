Treffen sich fünf Professoren im Präsidium einer Universität. "Was zu trinken wäre schön", sagt der eine. "Ja, bitte", sagen die anderen und blicken auffordernd zur einzigen Frau im Raum. Sie blickt zurück, schweigt, harrt aus. Erst da begreifen die fünf Männer, dass die Frau im Raum keine Servicekraft ist – sondern die neu berufene Professorin an ihrer Fakultät. So tatsächlich vor einiger Zeit geschehen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden