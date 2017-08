Über das Schlimmste kann ich nicht sprechen. Aber ich kann sagen, wie es dazu kam. Es begann in der Nacht auf den 3. August 2014, früh um fünf, als Schüsse uns weckten. Ich schrak hoch und fing sofort an zu weinen vor Angst. Meine Mutter nicht. Sie reagierte wie ein Mann und schimpfte, ich solle mich beruhigen. Wir haben den Fernseher angeschaltet, da sahen wir in den Nachrichten schon die Pick-ups des "Islamischen Staates" und hörten parallel dazu die Schüsse. Ich wusste: Sie kommen. Es war Sommer im Nordirak. Unsere Nachbardörfer hatten in den Tagen zuvor Christen aufgenommen, die aus Mossul geflohen waren. Aber nicht im Traum hätte ich geglaubt, was uns blühte. Und dass man mich verkaufen würde.

