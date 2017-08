Ich sah einen Mann am Strand, und er half mir, den richtigen Pfad durchs Leben klarer zu erkennen. Es war ein hübscher Tag mit Freunden an diesem südlichen Meer. Es gab eine schöne, gleichmäßig laufende Brandung. Drehte ich mich um, sah ich karge Berge am Himmel kratzen. Wandte ich mich zur anderen Seite, sah ich eine Gruppe Bikini-Frauen. Dann sah ich von Weitem schon IHN aufziehen. Er trug eine Mark-Spitz-Gedächtnis-Speedo-Badehose. Sie war nicht einfarbig, wie ein Weltklasseschwimmer sie vielleicht bevorzugt hätte, der den Blick nicht zuerst auf sein Lycra, sondern auf seinen Latissimus lenken möchte; sie war bunt. In dem kleinen Stück Slipstoff über der Hüfte klemmte ein Paar Flipflops. Kettchen, glänzende Armbanduhr, alles da. Der Mann hatte überhaupt nicht die Figur eines Profi-Kraulers, er war ihr sichtbar entwachsen, auch qua Alter: Mitte siebzig wird er gewesen sein. Trotzdem bewies er tadellose Haltung. Die Schultern gerade, der Schritt kraftvoll, aber souverän untertourig, der Bauch konzentriert eingezogen, die Brust in verspielter Spannung. Der Mann war zufrieden mit sich, das konnte man sehen. Dann fiel sein Blick auf die Gruppe Bikini-Frauen, und die Muskeln wurden noch ein bisschen mehr geflext, der Bauch wurde noch ein Zentimeterchen flacher geatmet und der Gang weicher, rollender, langsamer.

Ich hätte meine Freunde auf ihn aufmerksam machen können, sie hätten es alle mit einem wortlosen Nicken in seine Richtung verstanden: wieder einer dieser eitlen Gecken, die ihr Ablaufdatum nicht wahrhaben wollen. Ich aber schaute dem Mann zu, wie er die Bikinis musterte, ohne Hemmungen, ohne Eile, er scannte sorgfältig und lächelte ob dem, was er sah, und dabei führte er seine Patrouille fort, ganz nah am Wasser, wo der Sand fest ist und man bestimmt auftreten kann, statt hilflos durch Kuhlen zu staksen. Ich gab also keinen Alarm. Denn in diesem Moment hatte ich verstanden: Hier wandelte ein Weiser.

Sein Vorbild hätte mir zu keiner günstigeren Zeit aufleuchten können. Dazu muss man wissen, dass ich selbst nicht mehr unmittelbar im Lenz meiner Jahre stehe. Auch ich bin fünfzig geworden. Meistens würde ich behaupten, davon merkte ich noch fast gar nichts. Aber ab und zu wirft das Alter einen Schatten zwischen die Sonne und mich. Neulich stand ich nach dem Sport in der Umkleidekabine. Es war eine harte Trainingsstunde gewesen. Zwei Mittzwanziger stöhnten in wohliger Muskelschmerzvorfreude. Sie unterhielten sich darüber, wie lange man dieses Thaiboxen wohl machen könne, vom Alter her. "Mitte dreißig max", sagte der eine, "danach bauen sich die Muskeln von selbst ab. Dann kriegst du die Keulen nicht mehr hoch genug, wirst langsam, bekommst dauernd was in die Fresse, und die Pumpe kackt bestimmt auch ab." Sie kicherten. Dann bemerkten sie mich. Wir schauten uns an. Ich erwog, noch einmal reinzugehen, für sie und für mich, ließ es dann aber doch.

Selbst ich bin nicht so wirklichkeitsfern, dass ich bestimmte Zeichen nicht zu deuten wüsste. Die Sache mit dem Waschbrettbauch hat sich mutmaßlich erledigt. Aus dem Rücken sprießen silbergraue Haare. Regelmäßig werde ich ermahnt, bloß nicht zu glauben, ich käme ewig ohne Brille aus. Aber das ist nichts, was ich mit einem Gefühl von Alter verbinde oder schwindender Lebenszeit.

Beklemmung dagegen macht mir, wie viele Leute sich selbst veraltern – und die anderen am liebsten gleich mit, damit sie sich nicht so allein fühlen. Kognitiv sind sie voll auf Zack, das muss man ihnen lassen. Früh schon erkennen sie die Endlichkeit ihres Seins. Und sie richten sich darauf ein. Kaum im ersten Job angekommen, beginnen sie Sätze mit "Man kann ja nicht mehr ...". Man kann ja nicht mehr ohne vorweg gebuchte Hotels auf Reisen gehen, nicht mehr die Nacht über auf einem Gipfel den Sonnenaufgang erwarten, nicht mehr diesen kurzen Rock anziehen, nicht mehr das Hemd so weit offen lassen, nicht mehr einem jungen Menschen auf den Hintern starren. Stattdessen setzen sie alles daran, möglichst reif und erwachsen zu wirken. Sie kaufen teure Küchengeräte, hören Jazz, geben die alten Kapuzenjacken in die Altkleidersammlung. Machen Witze über das, was sie früher vom Leben erhofften.

So sehr leben sie nach dem, was ihnen angemessen scheint, dass sie sich weit vor ihrer Zeit killen. Sie entkörpern sich, bis erst ihre Libido versiegt wie der zentrale Teil des Aralsees und schließlich ihr ganzes Leben aussieht und schmeckt wie überkochter, flatschiger Porree. So sehen sie dann auch selber aus mit ihren mutlos hängenden Schultern. Wie viel Freude kann in derartig Selbstgebremsten sein, und wie viel Freude können sie an andere weitergeben?

Wenn man denkt, trauriger kann es nicht werden, dann finden sie zu den "Man muss ja ..."-Sätzen. Man muss ja achtsam mit sich sein. Muss was für die Fitness tun und fürs Wohlbefinden. Personal Trainer werden engagiert und Marathontrainingspläne aufgestellt und grüne Smoothies gemixt. Der Körperfettanteil wird gnadenlos heruntergekocht. Aber das Leuchten in den Augen kommt trotzdem nicht zurück.

Es ist leicht, meinen Weisen vom Meeressaum als peinlich abzutun. Hat der denn nie in den Spiegel geschaut? Der macht sich doch etwas vor. Vielleicht tut er das ein kleines bisschen. Aber es ist doch schön, und es verschönert, wenn ein Mensch an sich glaubt. Sollen andere über den Strand schleichen wie eine wandelnde Entschuldigung; er hält sich aufrecht, er hat den Swing, und er bringt ihn unter die Leute. Ich stellte mir vor, dass dieser Mann nach seinem Strandspaziergang nach Hause ging. Dass ihm immer wieder die Bikini-Frauen in den Sinn kamen. Und weil ich gern an das Gute glaube, sah ich ihn diese solcherart empfundene Wärme freudig mit einer Partnerin teilen, und so bewahrten sie sich ihren Schisslaweng.