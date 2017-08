Jetzt sind wir also schon wieder im Dispo. Seit dem 2. August leben wir auf Pump, verbrauchen mehr Ressourcen, als die Erde im Jahresverlauf regenerieren kann. Jedes Jahr gewährt die Natur uns ein Guthaben – unter anderem in Form von Nahrung, nachwachsenden Rohstoffen und ihrer Fähigkeit, die Luft zu reinigen –, doch seit Donnerstag ist das Guthaben aufgezehrt. Diese Idee steht hinter dem "Erdüberlastungstag".

Erde? Überlastung? Wer aus Furcht vor der eigenen Hoffnungslosigkeit gleich weiterblättert, dem entgeht auch ein Funken Optimismus.

Zugegeben: So unterschiedliche Faktoren wie Überfischung und Treibhausgase, intensiven Ackerbau und Landschafts-Betonierung miteinander zu verrechnen – darüber kann man sich im Detail streiten, ebenso über die genauen Werte für das planetenverträgliche Maß.

Lehrreicher ist es aber, zu betrachten, wie der Dispo-Tag sich entwickelt hat. Denn er rückte im Kalender immer weiter vor: Anfang der siebziger Jahre war es erst im Dezember so weit, vor 30 Jahren fiel er in den Oktober, vor 20 Jahren stand er Ende September, vor 10 Jahren in der Augustmitte im Kalender. Der Mittwoch dieser Woche ist der bislang früheste Überlastungstermin, wohlgemerkt als globaler Mittelwert. Mit dem deutschen Lebensstil wäre man schon am 24. April bei null angekommen. Beide Tage sollte jeweils ein fettes rotes Kreuz im Kalender markieren. Das ist kein Öko-Kitsch, sondern eine bitter nötige Kompensation für unser mangelndes umweltpolitisches Vorstellungsvermögen. Wie klein dieser Planet ist, wie endlich seine Natur, das können wir als Individuen nicht erfassen, doch als Spezies hängt unsere Zukunft davon ab.

Denn wir müssen erstens akzeptieren, wie groß der Schaden ist, um ihn zweitens Schritt für Schritt zu verringern. Es mag nicht gerade plausibel erscheinen, dass die Menschheit da die Kurve noch kriegen könnte. Umso wichtiger ist es, auch dafür ein konkretes Bild im Kopf zu haben, als Wegweiser aus der ökologischen Schuldenfalle. Immerhin zeigt die Statistik, dass der Erdüberlastungstag inzwischen langsamer nach vorne rückt als früher.

Gelänge es jetzt noch, den Dispo-Moment jedes Jahr um fünf Tage hinauszuzögern, wir wären zur Jahrhundertmitte wieder im grünen Bereich.

