Keinem Teilnehmer ist es gelungen, in der vierten Runde alle sieben Buchstabensteine auf einen Schlag abzulegen – zumindest nicht mit einem gültigen Wort.

Gut 400 Mitspieler entschieden sich für einen Begriff, der in Spalte 12 das bereits platzierte INSERAT zu INSERATE oder INSERATS verlängerte. Doch ob MOPSTE, MOPSET, SEPTIM oder TEMPOS – mehr als 38 Punkte waren an dieser Stelle nicht zu erzielen. Gut 800 Leser schlugen uns hingegen die Erweiterung von EIL zu EILTEMPOS (H7-H15) vor und bekamen für diese Genitivform jeweils 57 Zähler gut geschrieben.

Der Preis der Woche geht an Thomas Mackeben. Der Kölner gewann die Einladung zum Scrabble-Turnier, das im Herbst in Rheinsberg ausgetragen wird. Wir gratulieren! Nun bleiben Ihnen noch vier Runden, um sich ein Spiel, einen Duden, die Turnierteilnahme oder gar die Kreuzfahrt zu sichern. Welches Wort bringt in der hier abgebildeten Situation die Höchstpunktzahl?

Bitte teilen Sie uns Ihre Vorschläge bis Montag, 7. August 2017, 12 Uhr, über folgendes Formular mit.

Bitte füllen Sie die Eingabemaske vollständig aus, und vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer, damit wir Sie umgehend verständigen können, falls Sie gewonnen haben!

Hinweis: Die Scrabble-Seite wird jeweils montags ab 12 Uhr (Eingabeformular verschwindet) und donnerstagmorgens (neue Scrabble-Runde mit Eingabeformular) aktualisiert.

Spielregeln: Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorgeschlagen wird, spielen wir nächste Woche weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem Turnierreglement (www.scrabble.de). Über alle Gewinne entscheidet das Los, sie können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar (im Fall der Kreuzfahrt auch nicht auf eine andere Reise). Die Punkte aus den einzelnen Runden werden automatisch registriert und addiert, wenn Sie jedes Mal unter demselben Namen und derselben Anschrift teilnehmen. Pro Person und Woche wird nur eine Einsendung gewertet: die mit der höchsten Punktzahl. Weitere Informationen unter www.zeit.de/newsletter

Das sind unsere Preise:

Eine Transatlantik-Kreuzfahrt für 2 Personen

auf der "Mein Schiff 6", dem Wohlfühlschiff von TUI Cruises. Die Reise geht von Palma de Mallorca über Gibraltar, Cádiz, Lissabon, die Azoren und Neuschottland nach Bayonne (New York). Sie reisen in einer Balkonkabine und mit "Premium Alles Inklusive". Eingeschlossen sind auch An- und Abreise von (und nach) einem deutschen Flughafen. Termin 26. 8. bis 11. 9. 2018. Gewinnen kann, wer mindestens ein Mal die optimale Scrabble-Lösung findet.

30-mal je einen Rechtschreib-Duden

in der aktuellen Auflage. Für Scrabbler ist er unverzichtbar. Denn nur Wörter, die in diesem Standardwerk der deutschen Sprache stehen, dürfen auch aufs Brett (siehe unten). Gewinnen kann am Ende der neun Wochen jede gültige Einsendung.

9-mal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 18. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 22. bis zum 29. Oktober 2017 im Maritim Hafenhotel Rheinsberg stattfindet. Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn nach Berlin, Transfer zum Hotel, Unterkunft mit Halbpension.

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens einmal eine gültige Lösung eingesandt haben, 20 Scrabble-Spiele aus dem Hause Mattel.