Seit ich denken kann, sammele ich am Strand die smaragdgrünen Glassplitter, hebe sie in Gläsern auf, vergesse sie in Hosentaschen. Immer sind diese glatt geschliffenen Splitter flaschengrün, ganz selten braun und noch seltener blau. Wer auf dieser Welt wirft all die grünen Flaschen ins Meer, die an den Felsen zerschellen und überall an den Küsten antreiben, damit ich sie aufsammele? Sie erinnern mich an die seltsame fröhliche Einsamkeit als Kind, mit der man den ganzen Tag Strandglas gesammelt, Sandburgen gebaut und Muster aus Muscheln gelegt hat. Hoch konzentriert und selbstvergessen. Im Flow. Definition von Glück. Voller Absicht absichtslos. Wie schwer das sonst zu erreichen ist. Wie viel Zen-Meditation und Räucherstäbchen und Sportunterricht und Drogen und Coaching und Atemtherapie und Lachyoga der Mensch glaubt zu brauchen, um genau diesen Zustand wieder zu erreichen, der bei allzu großer Anstrengung in immer größere Ferne rückt.

Doris Dörrie 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin. Ihre Kolumne erscheint im Wechsel mit "Das gehört nicht ins Feuilleton".

Meine Strandglassammlung erinnert mich an lange, stumme Strandspaziergänge als Kind mit meinem Vater, wo wir uns näher waren als sonst, an endlose Tage im Wasser, nach denen man sich fühlte wie ein Fisch, und das tolle Gefühl, wenn einem nachts im Bett plötzlich Meerwasser aus den Ohren rann, an traurige Zeiten, wo das Meer tröstete und mir kleine grüne Edelsteine in die Hände spülte und ich mich fragte, wie es wäre, einfach so im Wasser herumzuliegen als kaputte Flasche und von Ebbe, Flut und Kieseln abgeschliffen zu werden, ohne dass man etwas dazu tun müsste, um immer weicher und schmeichliger zu werden, bis einen irgendwann jemand aufsammelt und meint, einen wirklichen Schatz gefunden zu haben. Wäre das nicht ein prima Lebenskonzept? Vielleicht kann ich deshalb nicht aufhören, gebückt in den Sand zu starren und die kleinen Smaragde aus dem Wasser zu fischen, voller Sehnsucht und mit dem klaren Bewusstsein, dass dieses Lebenskonzept unerreichbar für mich ist.