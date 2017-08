Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Nur sechs Tage nachdem Außenminister Sigmar Gabriel gesagt hatte, man könne "deutsche Unternehmensinvestitionen in der Türkei", wo es "keine Rechtssicherheit mehr gibt" und "willkürliche Enteignungen aus politischen Motiven" geschehen, nicht garantieren und auch niemandem dazu raten, gaben vier deutsche Firmen Angebote für eine Ausschreibung von Windkraftanlagen in der Türkei ab. Wie ist das zu interpretieren?

Entweder hielten die Bieter Gabriels Erklärung für Wahlpropaganda und meinen, nach den Wahlen lege sich die Aufregung, oder sie sagen sich, nicht Rechtssicherheit, sondern Regierungsbeziehungen zählen, so laufe es eben in der Türkei.

Beides ist denkbar.

Einer der mitbietenden Energieriesen bildete vor zwei Wochen ein Konsortium mit einem extrem regierungsnahen Baukonzern. Der Konzern kaufte vor drei Jahren auf Erdoğans Anweisung eine Mediengruppe auf und machte sie zum Lautsprecher der Regierungspartei, als Gegenleistung dafür wurde er Partner im Konsortium für den Bau des dritten Istanbuler Flughafens, dem mit 26 Milliarden Euro größten Bauvorhaben in der türkischen Geschichte.

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

Auch beim ehemaligen Eigentümer der übernommenen Mediengruppe handelte es sich um ein Bauunternehmen, an dessen Spitze Erdoğans Schwiegersohn stand. Dieser vergibt jetzt als Energieminister Ausschreibungen.

Komplizierte Beziehungen ...

Ich fürchte, viele internationale Unternehmen ziehen ein "stabiles autoritäres Regime" einer "chaotischen Demokratie" vor. Darum hängen sie ihr Fähnchen nach dem Wind. Dabei war Ankara höchst beunruhigt von Gabriels Erklärung. Die vorangegangenen politischen Proteste und diplomatischen Noten waren zu nichts anderem nütze gewesen, als Erdoğan die gewünschten Spannungen zu liefern. Als aber Kapital und Tourismus der Hahn zugedreht werden sollte, reagierte die Regierung nicht harsch, sondern verlegte sich auf Beschwichtigung. Die Deutschland durch Interpol übermittelte "schwarze Liste" mit 680 deutschen Firmen wurde ruckzuck zurückgezogen. Der innenpolitisch als Falke bekannte türkische Innenminister erklärte seinem deutschen Amtskollegen am Telefon höflich, es habe sich um einen Übersetzungsfehler gehandelt, man würde das korrigieren. Der "Bitte" um Korrektur noch am selben Tag wurde mit einer Erklärung umgehend entsprochen. Anschließend lud Premier Yıldırım die Spitzen in der Türkei investierender deutscher Unternehmen ein und versicherte: "Wir betrachten Sie als Unternehmen dieses Landes."

Wirtschaftssanktionen können bei repressiven Regimen, die auf Außenbeziehungen angewiesen sind, wirksam sein; allerdings besteht das Risiko, mit der Regierung auch die Bevölkerung abzustrafen und eine Welle des Nationalismus auszulösen, die entsteht, wenn sich das sanktionierte Land abschottet.

In Deutschland leben rund vier Millionen Menschen mit Wurzeln in der Türkei, und jährlich besuchen rund vier Millionen deutsche Touristen die Türkei. Zwischen den Menschen gibt es kein Problem, das Problem ist die Ein-Mann-Diktatur, die es sich mit der ganzen Welt verscherzt. Eine Politik, die es ihr erlaubt, die Krise so darzustellen, als hätte der Westen der Türkei den Krieg erklärt, und Schritte, die die Menschen in beiden Ländern gegeneinander aufwiegeln könnten, sollten sorgsam vermieden werden; auch darf die Türkei nicht zum Wahlkampfthema werden.

In puncto Investitionen genügt es, wenn Unternehmen Investitionen in der Türkei an die Voraussetzung "Rechtssicherheit für alle" knüpfen. Davon würden sowohl die betroffenen Unternehmen profitieren wie auch alle, die in der Türkei für Gerechtigkeit kämpfen.

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe