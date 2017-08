Auch Schiedsrichter haben Trainer. "Vorfuß … knallt das Knie vor … kurze Kontakte!" Die besten deutschen Schiedsrichter sprinten los. Kopf gesenkt, kein Blick für die bayerischen Berge bei Grassau. "Sieht supergut aus!" Der Trainer mahnt trotzdem: "Macht euch nichts vor, ihr braucht diese Entwicklung, was die Lauftechnik angeht. Sonst kommt ihr langfristig nicht zurecht." Bibiana Steinhaus weiß das. Seit Wochen legt sie "ein paar Schippen" drauf, arbeitet an Tempo und Laufstil. "Da mach ich mir keine Illusionen", sagt sie beim Gespräch im Trainingslager. "Die Geschwindigkeit in der Bundesliga, die Intensität, das wird noch mal ein weiterer Schritt werden."

