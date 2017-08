"Cassinis eigene Entdeckungen waren ihr Untergang." Das klingt nach Heldenepos, aber es ist Nasa-Prosa. Und die versucht, gleichzeitig zweierlei zu betonen: den Erfolg einer Weltraummission und ihr baldiges Ende, zusammengeklebt mit Pathos. Zwar geht es letztlich um gut zwei Tonnen Aluminium und Elektronik. Doch je näher ihr Ende Mitte September rückt, desto bemerkenswerter das Eigenleben, welches die Metaphorik für diese Saturn-Sonde entwickelt. Daxs Schicksal des VW-Bus-großen Geräts wird arg emotionalisiert. Vom "Abschiedskuss" schreibt Wired, die New York Times beschwört ein "Date mit dem Tod". Das eher nüchterne Wissenschaftsjournal Science sieht die Sonde auf ihrer "Mission in die Abenddämmerung". Nature schreibt schließlich von verbleibender "Lebenszeit", welche mit einem "Schwanengesang" zu Ende gehe.

Die Vorstellung, Schwäne sängen vor ihrem Tod ein trauriges, aber besonders schönes letztes Lied, stammt aus der griechischen Mythologie. Schwanengesang, so nennt man das letzte Werk eines Künstlers. (Den finalen Liedzyklus des Komponisten Franz Schubert hatte dessen Verleger posthum unter ebendiesem Titel veröffentlicht.)

Da aber im vorliegenden Falle kein Sterblicher den sterbenden Schwan gibt, sondern ein Gerät namens Cassini, ist doch zweierlei erklärungsbedürftig: Worin besteht das Werk? Und warum weckt es solche Emotionen?

Versetzen wir uns in eine Zeit zurück, in der Bill Clinton US-Präsident war, die Kinder mit Tamagotchis spielten, Daimlers A-Klasse im Elchtest umkippte und Elton John Lady Di mit Candle in the Wind verabschiedete. Vor beinahe zwanzig Jahren, am 15. Oktober 1997, startete von Cape Canaveral in Florida aus die schwerste Sonde, die Menschen je ins All geschossen haben. Mehr als die Hälfte ihres Gewichts von gut fünfeinhalb Tonnen machte der Treibstoff für eine 3,4 Milliarden Kilometer lange Reise aus. Nature nannte das amerikanisch-europäische Vorhaben damals "die ambitionierteste und teuerste jemals unternommene Planetenexpedition".

Die Gemüter erregt hatte Cassini schon Monate zuvor, allerdings nicht eben mit positiven Emotionen. Am Starttag blickten viele Menschen – und damit sind keineswegs die Ingenieure bei Esa und Nasa gemeint – sorgenvoll auf die Rauchsäule der himmelwärts steigenden Titan-Rakete. Sie ängstigte eine tödliche Fracht. Vergeblich hatten Aktivisten der "Stop Cassini"-Bewegung allein in Deutschland mehr als 10.000 Unterschriften gegen die Mission gesammelt. In Cassinis Batterien steckt das giftige und radioaktive Schwermetall Plutonium-238, dessen Zerfallswärme Strom erzeugt. Wie groß das Risiko für einen Fehlstart und welches die Folgen einer Freisetzung des Stoffs waren, darüber gingen die Meinungen auseinander. ("So berechtigt die Neugier auf fremde Welten sein mag", grummelte ein Autor der ZEIT in ihrer Ausgabe Nr. 39/97, diese sei "kein Grund, ein solches Risiko einzugehen".)

Doch nicht nur der Abschied von der Erde verlief plangemäß, auch zwei Jahre später ging alles gut. Da kehrte Cassini nach zwei Runden um die Venus noch einmal zurück, um im Schwerefeld der Erde so richtig Schwung aufzunehmen. Ende 2000 flog Cassini dann am Jupiter vorbei und entzückte Internetnutzer mit Fotos seiner Wolkenhülle und Planetenforscher mit Messungen seines Wetters und seines Magnetfeldes. Das Ziel der Sonde aber lag noch vier Flugjahre weiter draußen. Der Saturn: zweitgrößter Planet im Sonnensystem, dreißig Jahre lang für eine einzige Sonnenumrundung unterwegs, seit der Antike bekannt und dank seiner hellen Ringe ein einzigartiger Anblick. Diesen Riesen aus Wasserstoff und Helium hatten zwar schon drei Sonden passiert, Pioneer 11 (1979) sowie Voyager 1 und 2 (1980 und 81), dabei aber nur Momentaufnahmen zur Erde gefunkt.

Nun sollte jene märchenhafte Welt zum ersten Mal systematisch erkundet werden. Der Saturn, dessen Masse fast 100-mal so groß ist wie die der Erde, schart zahlreiche exotische Begleiter um sich. Mehr als 60 Monde drehen sich um ihn, vier von ihnen hatte der französische Kartograf und Astronom Jean-Dominique Cassini, der Namensgeber der Sonde, im späten 17. Jahrhundert entdeckt. Der größte, Titan, übertrifft die Ausmaße des Planeten Merkur. Er besitzt als einziger Mond im Sonnensystem eine dichte Gashülle, unter die noch keine Sonde, kein Teleskop hatte blicken können. Titan war den Planern der Mission am spannendsten erschienen. Deswegen trug die Sonde eigens für diesen Primus ein goldenes Präsent huckepack, Huygens.