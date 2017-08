Wer in den 60er- und 70er-Jahren groß geworden ist, der traf in seiner Jugend noch unablässig auf autoritäre Typen, Väter, Großväter, Lehrer, Ärzte, Professoren. Uns erschien das ebenso selbstverständlich wie unzumutbar. Ersteres, weil Krieg und Nazidiktatur noch nicht lange her waren, all das konnte sich schließlich noch nicht ausgewachsen haben in zwei Jahrzehnten. Unzumutbar wiederum kamen uns diese Begegnungen nicht einfach deshalb vor, weil da eine zur Freiheit drängende junge Generation auf autoritäre Menschen, meist Männer, traf, das gab es zur selben Zeit schließlich auch in Frankreich oder Großbritannien. Letztlich waren das schlichtweg Konflikte zwischen den Tugenden, die im Krieg vonnöten waren, und Bedürfnissen, die sich im Frieden herausbildeten. (So abgeklärt sahen wir es damals freilich nicht.) Für uns Deutsche kam jedoch etwas Entscheidendes hinzu: Die, die uns da gegenübertraten, waren keine Kriegshelden, es waren zumeist Mitläufer, Mittäter oder Täter. In unsichtbare Nazi- oder Wehrmachtsuniformen gehüllt, kam uns dieses Autoritäre allzu monströs vor.

Daraus erwuchsen zwei folgenreiche Fehlwahrnehmungen: Erstens: Weil das Autoritäre bei unseren kulturellen und politischen Gegnern die Spuren deutscher Vergangenheit trug, fühlten wir selbst uns immun. Besonders bei den 68ern hatte das zuweilen fatale Konsequenzen. Die antiautoritäre Bewegung trug oft selbst autoritäre Züge, nicht zufällig endeten viele 68er in autoritären K-Gruppen, manche gingen den Weg in den RAF-Terror – gewissermaßen die autoritäre Anmaßung par excellence. Zweitens: Wir waren unfähig zu erkennen, dass das Autoritäre in unserer deutschen Heimat mittlerweile weit weniger ausgeprägt war als in anderen Ländern. So viele potenzielle männliche Autoritäten kamen aus dem Krieg erst gar nicht wieder, andere waren psychisch zerstört oder physisch versehrt, die meisten aber auch moralisch leckgeschlagen. Darum waren sie, wenn man ehrlich ist, für unsereins eine relativ leichte Beute, all die Lehrer und Professoren, auch die Väter an den Wohnzimmertischen. Wir imaginierten ihre Massivität, besiegten und überlebten sie aber zugleich mit verblüffender Leichtigkeit.

Fixiert auf das "Nie wieder!" und geblendet von der Monstrosität der autoritären Minderheit, merkte das Land lange Zeit gar nicht, was mit ihm geschehen war: Binnen weniger Jahrzehnte wurde Deutschland eines der am wenigsten autoritären Länder, die es gab. Und gibt.

Das wiederum erwies sich als ungeheure Produktivkraft, weil das autoritäre Führen in Betrieben oder Schulen in einer freien, auf die Kreativität und Motivation aller angewiesenen Ökonomie eben so furchtbar ineffizient ist. Frankreich, dessen Schulen immer noch weitaus strenger, härter und frontaler sind, als das bei uns der Fall ist, leidet wirtschaftlich nicht zuletzt unter den mageren Ergebnissen dieser Erziehung, auch wenn eine sehr kleine Minderheit dann in den Elite-Unis zu Höchstleistungen gebracht wird, die sich hierzulande selten finden.

Auch dass die Deutschen eine gewisse Reserve gegenüber Eliten hegen, erklärt sich aus dem Verrat, den die Eliten einmal am Volk und an der Demokratie begangen haben. In den neoliberal inspirierten Jahren nach der Jahrhundertwende wurde unentwegt darüber geklagt, viele forderten, dass man sich endlich zur Elite bekennen müsse. Heute erweist sich diese Reserve gegenüber dem Elitären als Segen. Das amerikanische Bildungssystem mit seinen global führenden Universitäten leistet in der Breite einen sehr schlechten Dienst. Die elitäre Ausbildung, die in Frankreich und in Großbritannien auch fast alle Politiker genießen, trägt dort zur demokratiegefährdenden Entfremdung der politischen Klasse von der gewöhnlichen Bevölkerung bei. Gemessen daran sind die deutschen Politiker fast durchweg volksnah, Otto-Normal-Politiker.

Dass die autoritäre Männlichkeit geschlagen, dezimiert und demoralisiert aus dem Krieg zurückkam, dass es keine Elite-Universitäten mit alten Männerbünden gibt, die sich in peinlich-bizarren Ritualen zusammenschweißen, hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass in Deutschland seit mittlerweile zwölf Jahren eine Frau an der Spitze steht, umgeben von – wie sie es selbst sagen – "minimalinvasiven" Männern und hocheffizienten Frauen. Anders als Maggie Thatcher ist Angela Merkel da oben auch nicht hingekommen als Mann im Quadrat, sondern als Frau.

Die nicht autoritären Gebräuche werden ergänzt durch ein föderales System, kombiniert mit einem Verhältniswahlrecht. Beides verdankt sich der Lehre, die unsere Verfassungsväter und -mütter aus dem zentralisierten Nazideutschland gezogen haben, beides zusammen führt heute dazu, dass niemand durchgreifen oder durchregieren kann. Das Kompromissemachen hört niemals auf, jeder, oder fast jeder muss mitgenommen werden, weil er sich sonst in der nächsten Runde querlegen kann.