Wer dieses Buch gelesen hat, wird es so schnell nicht mehr los. Man sieht danach beinahe täglich die Helikopter aufsteigen, immer wenn etwas passiert, worüber es sich wunderbar aufregen lässt, immer wenn sich die Gelegenheit bietet, Urteile abzusondern, um zu dokumentieren, wie richtig und wahrhaftig die eigene Weltsicht ist. Es sind die Helikopter der Moral.

Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer stellt eine finstere Zeitdiagnose: Eine hysterische Gesellschaft mache sich auf die Jagd nach einfachen Antworten. "Es gibt Richtig und Falsch", schreibt Schmidbauer, "Goldmarie und Pechmarie, Idylle und Schauder, alles und nichts." Der Ort der Stunde ist der öffentliche Pranger. Wer einen falschen Satz sagt, ein falsches Buch empfiehlt, eine falsche Tat begeht, wird zum gesellschaftlichen Untoten. Akzeptiert und geliebt wird nur, der das sagt, was alle hören wollen. Der moralische Perfektionismus regiert – auch aus Angst vor einer unsicheren Zukunft. Das ist die Dialektik unserer verletzten modernen Zeit. Ein Teufelskreis, der immer neue Ängste produziert. Schmidbauer schreibt: "Wir hätten ihn so gerne, den reinen, guten Helden, das untadelige Vorbild, den Tugendbold, dem der Moralhelikopter überall folgen kann, ohne fündig zu werden. Und in der Tat hätte der Held auch sich selbst gerne so untadelig, umso mehr, je weniger es der Realität entspricht. Er lügt nach Kräften im Dienst der Wahrheit seiner Grandiosität."

Die große Stärke dieses Buchs liegt darin, dass Schmidbauer die Leute, "die Urteile wie Rüden ihren Urin absondern", auf die Couch legt und mit ihnen gnadenlos abrechnet. Zum Menschen gehört, dass er seine Fehler und Abgründe akzeptiert. Zur Demokratie gehört das Verständnis für die Unvereinbarkeit von Standpunkten. Wer all das unter dem Beifall der Moralisten leugnet, schafft ein hochgefährliches narzisstisches Leitmotiv, das sich selbst nur noch aufwerten kann, indem es andere abwertet.

Wer dieses Buch liest, hat Sehnsucht nach Momenten, in denen die Moralhelikopter die Orientierung verlieren. Oder einfach nach einem Witz wie diesem: Geht ein Jude mit einem schweren Koffer auf den Münchner Hauptbahnhof. Fragt den Ersten: Entschuldigen Sie bitte, sind Sie ein Antisemit? Der weist das empört von sich. Der Jude geht weiter, fragt und fragt, immer: Sind Sie ein Antisemit? Empörung, Zurückweisung. Irgendwann trifft er auf einen, der sagt: Ja, ich hasse die Juden. Darauf der Jude: Wunderbar. Wissen Sie, ich muss dringend auf die Toilette. Und ich suche einen ehrlichen Mann. Wären Sie so nett und würden für einen Moment auf meinen Koffer aufpassen?

Wolfgang Schmidbauer: Helikoptermoral

Kursbuch.edition, Verlag Murmann, Hamburg 2017; 256 S., 20,– €