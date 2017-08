Wer wissen möchte, wo man in Rom richtig guten Kaffee bekommt, fragt am besten Andreas Idl. Oder wo in Paris, London, Tokio. Wo in Seoul und Sydney natürlich auch. Er hat gute Tipps – egal wo man sich gerade auf der Welt befindet. Zwischen Australien und Alaska, zwischen Japan und Peru gibt es kaum ein gutes Kaffeehaus oder einen guten Röster, den der 37-jährige Vorarlberger nicht persönlich kennt. Das liegt daran, dass sie seine Kunden sind.

Dabei ist Idl gar kein Mann der Bohne, sondern der Daten: Er ist Informatiker. Vor zehn Jahren gründete er mit zwei Studienkollegen die Firma Cropster. Was als eine Art Entwicklungshilfeprojekt in Kolumbien begann, ist heute der weltweite Marktführer im Bereich Software für Spezialkaffeeröster geworden. Idl hat mehrere Tausend Kunden in 80 Ländern, die zwischen 79 und 290 Euro pro Monat für die Nutzung der Software zahlen. Für Konsumenten, die Kaffee nur als schlaffes Gebräu aus dem Brühautomaten kennen, mag digitale Tüftelei im Umgang mit einem Massenkonsumprodukt rätselhaft erscheinen. Doch Kaffee ist längst nicht mehr Kaffee. Eine erlesene Schicht von Connaisseurs stellt mittlerweile höchste Qualitätsansprüche an das Genussmittel – und pflegt einen einschlägigen Fachjargon.

Kaffee rösten – die Verwandlung der grünen, geschmacklosen Bohne in braunes Gold –, war lange Zeit eine geheimnisvolle Kunst, mehr Alchemie als Wissenschaft. So wie Wein kann guter, richtig gebrühter Kaffee Hunderte verschiedene Aromen entwickeln. Wie aber stellen Röster sicher, das Beste aus den Bohnen herauszuholen? Dass sie in der Tasse nach Brombeeren, Pfirsichen oder Zitrusaromen duften, und nicht nach verbrannten Autoreifen? Immer noch sind viele Fragen offen – Cropster hat geholfen, ein wenig Licht in das Dunkel der Rösttrommel zu bringen.

Das Programm bietet seinen Benutzern im Wesentlichen drei Möglichkeiten: Erstens werden während des Kaffeeröstens Daten aus der Röstmaschine wie Temperatur oder Druck aufgezeichnet und als Kurve visualisiert. Diese rate of rise gibt an, wie schnell die Temperatur in den Bohnen selbst beim Röstprozess steigt, die development time zeigt, wie viel Zeit zwischen dem first crack, dem Beginn der Bräunung, und dem Ende der Röstung vergeht. Zweitens können bei professionellen Verkostungen, dem sogenannten cupping, Notizen zu Geschmacksnoten und -fehlern gemacht werden, ganz ähnlich wie bei einer Weinverkostung; und drittens werden in einer Datenbank Informationen über Lieferanten, Farmen und spezielle Ernten gespeichert.

Wer die Variablen bündelt und vergleichen kann, erkennt Zusammenhänge, die vorher unklar waren. Wie wirkt sich eine höhere Rösttemperatur auf Bohnen aus Kenia aus? Besitzen Kaffees, die auf über 1.500 Meter Seehöhe angebaut werden, Gemeinsamkeiten? Und profitiert die kolumbianische Ernte des Jahres 2016 von längerer Röstung und einer langsameren rate of rise? "Manche Leute werfen uns vor, dass wir dem Rösten ein wenig die Magie, den Zauber genommen haben", sagt Idl. "Ich denke aber, wir haben den Spezialröstern eine gemeinsame Sprache gegeben und geholfen, dass sie besser verstehen, was passiert."

Das mag esoterisch klingen, ist aber ein großes Geschäft. Idl und Cropster profitieren von einer Revolution, welche die Kaffeewelt in den vergangenen fünfzehn Jahren umgekrempelt und die er selbst befeuert hat: dem Aufstieg des sogenannten specialty coffee und der Third-Wave-Kaffeebewegung. Kaffee, sind deren Proponenten überzeugt, kann so komplex sein wie guter Wein. Sie achten darauf, aus welchem Anbaugebiet oder von welcher Farm ihr Kaffee kommt und wie er verarbeitet und geröstet wurde. Wenn sie ihn kosten, sprechen sie von Zitrus- oder Gewürznoten, von Körper, Säure und Balance.

Die Bohnen werden in kleinen Kaffeebars serviert, die nicht nur in Wien aus dem Boden schießen: Der Markt in China und Korea boomt, in Shanghai und Seoul eröffnen fast täglich neue Kaffeebars und Röstereien, "und es ist extrem, was sich gerade in der Türkei tut", sagt Idl. In den USA, einem der Vorreiter, liegt specialty coffee bei bereits 15 Prozent des Verkaufsvolumens. Selbst Italien, das Mutterland des billigen Espressos, beginnt, den Boom zu spüren.

Während commodity coffee, die Supermarktware, am Weltmarkt derzeit ungefähr drei Dollar pro Kilo kostet, werden spezielle Ernten von berühmten Farmen für mehrere Hundert Dollar pro Kilo gehandelt. Wer so viel Geld in grüne Bohnen investiert, der will sichergehen, dass sie richtig geröstet werden.

Der Markt boomt. Das Innsbrucker Cropster-Büro, vor kaum einem Jahr bezogen, ist mittlerweile zu klein geworden, in den vergangenen 18 Monaten hat sich die Mitarbeiterzahl verdoppelt, und immer noch werden Leute gesucht.