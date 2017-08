Auch Rechte träumen ihren Amerikanischen Traum: Dies zeigt nicht nur die Forderung nach einer Liberalisierung des Waffenrechts, wie sie die AfD in ihrem Wahlprogramm erhebt. Auch christliche Fundamentalisten und "Lebensschützer" gewinnen in der neurechten Szene an Einfluss, im Homeschooling erblickt man einen möglichen Ausstieg aus dem staatlichen Schulsystem. Selbst die traditionell antizentralistische Rhetorik des amerikanischen Konservatismus gegen "Washington" findet hierzulande Widerhall. Dieser Bruch mit der traditionellen Staatsfixierung geht meist mit einer Übernahme wirtschaftsliberalen Denkens einher. So vollzieht sich ausgerechnet unter den angeblichen Garanten der "abendländischen Werte" eine Art Amerikanisierung. Nicht zuletzt deshalb ist das rechte Feld zurzeit alles andere als frei von Widersprüchen. In ihm wirken Strömungen von libertär über nationalkonservativ bis hin zu völkisch-national. Unter dem Banner des Konservatismus wird der Staat mal verteufelt, mal als Schutzmacht beschworen.

