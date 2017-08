Ein paar nichtmilitärische Daten vorweg: In Nordkorea droht nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) zurzeit eine Hungerkatastrophe. Menschenrechtsorganisationen zufolge fehlt es an Antibiotika und Narkosemitteln. Laut einem Bericht der UN aus dem Jahr 2014 wurden etwa 120.000 Nordkoreaner in Haftlagern festgehalten. Und Überläufern zufolge soll der Diktator Kim Jong Un seit seiner Machtübernahme vor sechs Jahren 140 hochrangige Regierungsbeamte und Militärs getötet haben, teilweise mit Luftabwehrkanonen. Manchmal samt ihren Familien.

