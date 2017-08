Heute präsentieren wir ein Omelett in maritimem Aufzug, doch anstelle von Meeresfrüchten (Folge 10) verwenden wir diesmal Admiralsbällchen für die Garnitur. Warum sie so heißen, konnte ich trotz ernsthaften Bemühens nicht ermitteln. Sonderlich nah am Wasser sind die Zutaten nämlich nicht.

Sie bestehen im Wesentlichen aus schierem Rinderhack. Normalerweise hacke ich das Tartarfleisch selbst, die gröbere Konsistenz gefällt mir gut. Doch für die Bällchen brauchen wir fein durchgedrehtes Fleisch, denn jedes ist etwas kleiner als ein Tischtennisball, große Stücke würden da stören. Serviert werden immer zwei pro Admiral.

Das Fleisch wird mit einem rohen Eigelb pro Bällchenpaar vermischt, es kommen klein gehackte Kapern hinein sowie Tabasco oder Cayennepfeffer, auch etwas Salz, vielleicht ein wenig fein gewiegte Petersilie. Leicht bemehlen und in Butter außen anbraten, innen sollen die Kugeln roh bleiben. Trick aus Russland: Ein Fitzelchen gefrorene Butter in die Mitte tun.

Platziert werden die Dinger neben das Omelett, von Sauce umgossen. Traditionell ist es eine Madeirasauce, aber da ich nie guten Madeira zu Hause habe, wohl aber Port, stelle ich eine Portweinsauce her: Rinder- oder Kalbsfond wird mit etwas Portwein eingekocht. Sie dürfen die Sauce mit einem Bröckchen Mehlbutter binden. Um die herzustellen, haben Sie handwarme, weiche Butter mit feinem Weißmehl verrührt und eingefroren, um sie stückweise zu verwenden.

Wenn Sie mögen, balancieren Sie einige Ringe Röstzwiebel auf den Klopsen. Doch ein richtiger Admiral würde sich besonders über ein paar Streifen gewässerter Sardelle freuen, die auf seinen Bällchen liegen.

Die Anordnung schreit nach Ergänzung durch Frisches. Kleinste, dreieckig geschnittene Zitronenschnitze (mit Schale) gehen immer. Oder einige kurz in Butter angebratene Quellerstängel (Salicorne), wenn Sie Salziges mögen. Sieht außerdem knackig grün aus. Ist Ihnen das zu extrem, dann verwenden Sie einfach sehr schmal geschnittene Streifen grüner Paprika, roh (und bitte schneiden Sie alles Weiße weg).

Recht nahrhaft, das Ganze, und so wertvoll wie ein kleines Steak. Eine Ecke Toast, in Butter angeröstet, unterstreicht diesen Charakter. Ein Gläschen Port passt außerdem dazu, jedenfalls, wenn die Uhr schon zwölf geschlagen hat. Vorher tut’s auch ein Glas Champagner. Singen Sie Shanties beim Servieren.

Zutaten für die Garnitur: Beefsteakhack, Eigelb, Kapern, Portwein, Rinderfond, Sardellen, Queller (Salicorne)

Für das Basis-Omelett (2 Personen): 6 Eier, weißer Pfeffer, Butter, 1 Schalotte, Salz, Tabasco, Worcestersauce, Sonnenblumen- oder Maisöl

Basisrezept: Butter, Pfeffer, Schalottenwürfel anschwitzen; Eier trennen, Eiweiß salzen und schlagen; Öl, Tabasco und Worcestersauce ins Eigelb geben und schlagen; die Massen mischen; dünne Eimasse-Schicht in der Pfanne leicht stocken lassen, mit Spatel falten; nächste Schicht auf dem ganzen Pfannenboden verteilen (den festen Halbmond dabei mit dem Spatel anheben und Pfanne schräg halten, sodass die flüssige Masse auch darunterfließen kann), wieder falten et cetera.