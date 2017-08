Der Typ war jung, er trug sein Haar leger mit einer Andeutung von Undercut und dazu einen dieser superschmalen Anzüge und hielt, als er die Treppe am Hauptbahnhof hochhechtete, etwas am ausgestreckten Arm vor sich her. Es war etwas sehr Langes, Dünnes, in Papier Gewickeltes, offensichtlich Zartes. Rose? Lilie? Calla? Falsche Überlegungen. Von links hinten kam ein schleimgurgelndes Lachen. Von diesem Typen, der auf dem Treppenabsatz in einer Lache hockte, der Typ riss den Hals auf, dass man auf eine in der Spucke glitzernde, braune Ruinenlandschaft blicken konnte, er grölte: "Na, haste Scheiße gebaut? Musste gut Wetter machen? Jajaja, hübsch den Kavalier spielen! Viel Glück!"

Kavalier! Ein Wort aus einer anderen Welt. Wo Männer die Türen ihrer Cabrios aufrissen, damit ein Wesen mit Tüllkopftuch einsteigen konnte, ein Wort aus der Audrey-Hepburn-Welt. Kavalier kommt aus der Zeit, in der ein Mann beim Dinner zwischen zwei Damen saß und haargenau dieselbe Anzahl von Sätzen nach links und rechts verplauderte, statt auf dem Handy rumzutappern und dann mit "Entschuldigung, ist wichtig" aufzustehen und wegzueilen. Kavalier ist rechts von der Lady gehen, es sei denn, in einer Menge, dann geht er als Schneepflug voran. Kavalier ist ihr Kleid loben, ohne dieses blöde "wenn man das heute noch sagen darf". Hätte ich in meiner unendlichen Vorurteilshaftigkeit je das Wort Kavalier mit dem Typen in der Pipi-Lache verbunden? Klares Nein. Und auch nicht angenommen, dass Kavalier die Währung wäre, die den Schönling und den Penner, hupps, verlinken könnte.

Männer haben ein interessantes Verständnis von dem, was the missing link ist. Immer erstaunlich, wenn am Wochenende dieser Nachbar auf das Kind trifft und sagt: "Na, wie hat Bremen gespielt?", und sie dann schon im Gespräch sind, wie Kaiserslautern mal wieder und ob Pauli doch noch, also auf Augenhöhe, das Alphatier und der Fünftklässler. Apropos Augenhöhe, ich erinnere mich an die Zeit, als vor dem Pressehaus eine Baustelle war, an der ich morgens vorbeifegte, auf meinen Marilyn-Pumps, Kostümchen in Silbergrau, den Laptop auf der Schulter, und dieser dreckverkrustete Opa von mindestens 50 Jahren in seinem Loch den Hals reckte und schrie: "Willste ficken?" Er und ich, was gab es da gemeinsam, er dachte jedenfalls an Ficken.

Frauentausch, hat der Ethnologe Claude Lévi-Strauss erklärt, sei die Währung, mit der Männerhorden sich ihrer Solidarität versichern, man reiche die Frauen weiter wie eine Münze, es gehe dabei weniger um Münzen oder Frauen als um den Verkehr untereinander. Kluge Theorie, Monsieur Claude, ich würde aber vermuten, dass es noch mehr Dinge gibt, die Männer scharf machen und mit denen sie ihr Männerbonding betreiben, bis der Arzt kommt. Waffen!

Große Verhandlungen, schon wenn sich zwei kleine Männer zum Spielen verabreden. Wer bringt seinen Pizzawurfpanzer ein? Wie weit reicht deiner, wie weit meiner? Darf ich dann mal mit deiner Wasser-MP? Waffentalk ist der Knaller, weil Kaliber, Reichweiten, Sprengkraft wie Module hin- und hergereicht werden wie in der Monsieur-Claude-Theorie die Frauen. Ob das gut oder schlecht ist, auch dazu gibt es Theorien. Wer als Kind fette Waffenarsenale aufbauen konnte und gelernt hat, damit spielerisch umzugehen, neige in späteren Jahren nicht zu bellikoser Aufrüstung (Prinzip frühkindlicher Sättigung). Zweite Theorie: natürlich das Gegenteil. Wer als Kind gelernt habe, mit Pizzawurfmaschinen zu protzen, werde davon nie mehr ablassen (Prinzip frühkindlicher Potenzprägung). In Gefahr seien insbesondere Männer, die zu klein, zu dick, zu dumm oder sonst wie behindert seien. Was hier Gefahr heißt, für wen – das sprengt den Umfang dieser Kolumne.

