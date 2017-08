Manche Scrabbler lieben das Q, andere mögen es gar nicht. Wenn jedoch gleichzeitig ein U auf dem Bänkchen liegt, verliert der hoch dotierte Buchstabe schnell seinen Schrecken. So hatten in der 6. Runde des Scrabble-Sommers fast alle Mitspieler Grund zur Freude: Weit über 90 Prozent bauten das Q in ihr Lösungswort ein und erzielten attraktive Ergebnisse. Rund 400 Teilnehmer legten QUIZ, QUILT oder QUILTS über das I auf dem Feld D3 und bekamen 50 oder 52 Zähler gutgeschrieben. Das Topwort der Woche schlugen gar rund 1000 Leser vor: Der QUETZAL (ein Urwaldvogel und zugleich die Währung Guatemalas) brachte, auf C9–C15 platziert, 58 Punkte ein.

Über die Einladung zum ZEIT-Scrabble-Turnier darf sich Friedhelm Höfner aus Bad Nauheim freuen. Drei Züge verbleiben Ihnen nun noch, um Ihre Chancen auf einen der Preise zu erhöhen. Wie üblich lautet die Frage: Welches Wort bringt in der hier abgebildeten Situation den höchsten Wert?



Die siebte Folge ist beendet. Mit dem wertreichsten Wort spielen wir am Donnerstag weiter.





Hinweis: Die Scrabble-Seite wird jeweils montags ab 12 Uhr (Eingabeformular verschwindet) und donnerstagmorgens (neue Scrabble-Runde mit Eingabeformular) aktualisiert.

Spielregeln: Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorgeschlagen wird, spielen wir nächste Woche weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem Turnierreglement (www.scrabble.de). Über alle Gewinne entscheidet das Los, sie können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar (im Fall der Kreuzfahrt auch nicht auf eine andere Reise). Die Punkte aus den einzelnen Runden werden automatisch registriert und addiert, wenn Sie jedes Mal unter demselben Namen und derselben Anschrift teilnehmen. Pro Person und Woche wird nur eine Einsendung gewertet: die mit der höchsten Punktzahl. Weitere Informationen unter www.zeit.de/newsletter

Das sind unsere Preise:

© TUI Cruises

Eine Transatlantik-Kreuzfahrt für 2 Personen

auf der "Mein Schiff 6", dem Wohlfühlschiff von TUI Cruises. Die Reise geht von Palma de Mallorca über Gibraltar, Cádiz, Lissabon, die Azoren und Neuschottland nach Bayonne (New York). Sie reisen in einer Balkonkabine und mit "Premium Alles Inklusive". Eingeschlossen sind auch An- und Abreise von (und nach) einem deutschen Flughafen. Termin 26. 8. bis 11. 9. 2018. Gewinnen kann, wer mindestens ein Mal die optimale Scrabble-Lösung findet.

30-mal je einen Rechtschreib-Duden

in der aktuellen Auflage. Für Scrabbler ist er unverzichtbar. Denn nur Wörter, die in diesem Standardwerk der deutschen Sprache stehen, dürfen auch aufs Brett (siehe unten). Gewinnen kann am Ende der neun Wochen jede gültige Einsendung.

9-mal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 18. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 22. bis zum 29. Oktober 2017 im Maritim Hafenhotel Rheinsberg stattfindet. Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn nach Berlin, Transfer zum Hotel, Unterkunft mit Halbpension.

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens einmal eine gültige Lösung eingesandt haben, 20 Scrabble-Spiele aus dem Hause Mattel.