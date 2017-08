Das Problem: Starke Schultern tragen mehr als schwache, nach diesem Prinzip werden in Deutschland Steuern erhoben. Für die ganz starken Schultern ist der Spitzensteuersatz da. Beziehungsweise: Sollte da sein. Denn er greift heute schon ab einem zu versteuernden Einkommen von 54.000 Euro im Jahr. Das entspricht etwa dem 1,5-Fachen des Durchschnittsgehalts und führt dazu, dass ihn knapp drei Millionen Deutsche bezahlen, darunter Facharbeiter, Lehrer, Ingenieure. Er trifft also nicht nur Arbeitnehmer mit Spitzeneinkommen. Das war so eigentlich nicht vorgesehen. Im Jahr 1975 wurde der Spitzensteuersatz nach Berechnungen des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) erst fällig, wenn ein Arbeitnehmer das Sechsfache des durchschnittlichen Bruttoeinkommens verdiente.

