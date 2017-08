Es war der heißeste Tag des Jahres, an dem wir uns für immer von meinem Vater verabschiedeten, in Prag, auf dem Neuen Jüdischen Friedhof, wo auch Kafka und Vilém Flusser darauf warten, dass nach der Ewigkeit noch etwas kommt. Wir gingen – während die Luft immer heißer und klebriger und der Himmel immer dunkler wurde – hinter meinem Vater und Rabbi Sidon her, und ab und zu blieben wir stehen, weil der feine, ernste Herr Kočí von der Prager Chewra Kadischa uns leise dazu aufforderte. Wahrscheinlich fand er, dass wir es etwas zu eilig hatten, zu der schönen, schattigen Stelle zu kommen, die meine Mutter, meine Schwester und ich am Tag vorher für meinen Vater ausgesucht hatten. Aber vielleicht hatte das auch etwas mit den Gebeten zu tun, die Rabbi Sidon so zart und leise wie Gedichte aufsagte, und dann waren wir endlich da, und danach ging alles sehr schnell.

