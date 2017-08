Rafael Uzcátegui, Leiter von Provea, einer Nichtregierungsorganisation, die sich für Menschenrechte einsetzt:

Venezuela erlebt gerade massive Armut. Einigen Menschen fehlt es an Essenziellem wie Nahrungsmitteln und Medizin – auch deshalb haben sich die öffentlichen Proteste seit April so verstärkt. Nach offiziellen Angaben sind heute 46 Prozent der Venezolaner arm, in einigen alternativen Erhebungen ist sogar von 70 Prozent die Rede. Wir sind ein reiches Land, dessen Bevölkerung in Armut lebt.

Die wirtschaftliche Situation trifft mich selbst ganz konkret. Ich gebe jetzt 80 Prozent meines Einkommens für Lebensmittel aus. Das geht auf Kosten meiner Lebensqualität, ein neues Buch oder einen Kinobesuch etwa muss ich mir verkneifen. Was meine Zukunftspläne betrifft – ein Haus oder ein Auto zum Beispiel –, die habe ich erst mal auf unbestimmte Zeit aufgeschoben. Beruflich leite ich eine Nichtregierungsorganisation, die sich seit 1988 in Venezuela für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte sowie für Menschenrechte einsetzt. Im Moment ist das eine sehr schwierige Aufgabe. Wir haben nun eine Regierung, die nicht mehr demokratisch ist. Das heißt: Ständig gibt es Zusammenstöße zwischen Regierungsanhängern und Mitgliedern der Opposition. Die Regierung schafft keinen Dialog zwischen den verschiedenen Parteien. Dabei wäre das dringend nötig. Ohne eine funktionierende Politik können wir unsere Probleme nicht lösen, wie etwa die Unsicherheit auf den Straßen oder den Mangel an Lebensmitteln.

Der Mangel an gesellschaftlichem Dialog ist zudem schlecht für unsere NGO. Ein Teil der Bevölkerung hat heute sogar Angst vor uns! Sie trauen sich nicht, eine Menschenrechtsorganisation zu unterstützen, um nicht selbst zwischen den Fronten zu stehen. Sie wollen keinen Ärger mit der Regierung. Für mich ist klar, dass ich weiter jene Menschen betreue, die zu uns kommen. Wir hören den Opfern von Rechtsverletzungen zu und versuchen zumindest, ihre Situation zu verbessern.

Wie das Land in einigen Jahren aussehen wird? Demokratisch, hoffe ich. Das ist in der jetzigen Lage vielleicht kein ganz vernünftiger Wunsch, aber ein Wunsch ist es doch.

Ivan Palis, pensionierter Einzelhändler

Meine Frau und ich leiden unter dem Mangel an Medikamenten. Wir kriegen einfach keine. Ich brauche ein Medikament, das Clonazepam heißt, ein Mittel gegen Krampfanfälle. Als ich es das letzte Mal gekauft habe, kostete es 370 Bolivares. Das nächste Mal, als ich zur Apotheke kam, sollte es 57.890 Bolivares kosten. Ich lebe doch nur von meiner Rente, das sind nur etwas mehr als 100.000 Bolivares im Monat, was im Moment nur noch etwa sechs Euro auf dem Schwarzmarkt entspricht. Lebensmittel sind ebenfalls knapp. Na ja, eigentlich glaube ich ja nicht mal, dass die Lebensmittel wirklich knapp sind, sondern vielmehr, dass jemand damit spekuliert. Jedes Mal, wenn man zu einem Supermarkt geht, sind die Preise wieder in die Höhe geschossen. Ein Liter Olivenöl: 23.000 Bolivares! Ein Kilo Reis: 15.000 Bolivares! Das kann ich mir doch nicht leisten!

Politisch bin ich nicht festgelegt. Ich applaudiere der Regierung, wenn sie etwas Gutes tut, und genauso halte ich es mit der Opposition. Im Moment ist die Lage unübersichtlich. Die Situation kann einem Angst machen. Hier in meinem Stadtteil, Altamira, haben sie kürzlich eine Person bei lebendigem Leibe verbrannt. An einem anderen Tag wurden Laster mit Lebensmitteln in Brand gesteckt. Mit so was bin ich nicht einverstanden: Gewalt erzeugt doch noch mehr Gewalt.

Ich glaube, dass diese Situation unserem Land massiv schadet. Jahrzehntelang wurde in die Wirtschaft, in die Ausbildungen, in die beruflichen Karrieren investiert – und jetzt ist alles umsonst, weil sich die Familien auflösen und die jungen Leute das Land verlassen.

Dr. Vietnam Vera, Intensivmediziner in einem Kinderkrankenhaus in Caracas

Alle Welt berichtet inzwischen darüber, wie es um Venezuela steht: Menschen hungern, und Medikamente fehlen. Und ja, die Lage ist genauso, wie sie beschrieben wird! Als Arzt erlebe ich aber, dass es um mehr geht als bloß um Medikamente.

Die Knappheit betrifft auch medizinische Dienstleistungen aller Art, Laboruntersuchungen zum Beispiel. Ich kenne kein Krankenhaus mehr in diesem Land, in dem diese Dienste ausreichend angeboten werden, also in dem Maße, wie es für einen normalen Betrieb nötig wäre. Das ist schon Problem genug. Hinzu kommt jetzt noch die heikle politische Lage. Wir Ärzte müssen damit umgehen, dass es viel körperliche Repression auf den Straßen gab. Wir behandeln die Opfer. Für einen Mediziner ist die Situation im Augenblick nicht leicht.