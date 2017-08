Um die deutsche Wissenschaft scheint es übel bestellt. "Wissenschaftsfreiheit in postfaktischen Zeiten", "Rettet die Aufklärung", "Political Correctness versus Freiheit der Wissenschaft", unter solchen Titeln versammelt sich derzeit die akademische Branche. Ende April gingen auch in Deutschland Tausende beim "March for Science" gegen die Wissenschaftsfeindlichkeit auf die Straße. Im Hochschulblatt Forschung & Lehre klagen Professoren über Konformismus ("Niemand will mehr gegen den Strom schwimmen"). Und wenn die ZEIT-Kollegen zum differenzialdiagnostischen Rundumschlag ansetzen (ZEIT Nr. 16/17), lautet der Generalbefund: "Die Erosion der Wissenschaft findet ganz alltäglich statt." Statt Rationalität bestimme zunehmend Gesinnung die Debatte. Ob Impfskeptiker, Klimawandel-Leugner oder Homöopathie-Jünger: Fakten und Empirie zählten kaum noch im Lande.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden