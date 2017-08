Nach kaiserlichem Willen, nach Weisung des Generalsekretärs sollte man an diesem Ort glücklich sein. Und ich war hier glücklich. Glücklich waren auch meine Eltern und ihre Freundin, die sich aus dem Busfenster lehnte und rief: "Ach, der Oleander! und die Luft, die Luft!" Wir fuhren in einem Trolleybus auf der längsten Oberleitungsbuslinie der Welt, drei Stunden lang vom Bahnhof in Simferopol zum Meer. Am Straßenrand die Rosensträucher höher als der Bus. Es war der erste Tag des Urlaubs, unser Glück hatte gerade erst begonnen und lag noch unverbraucht vor uns. Ich war vielleicht acht. Als unser Trolleybus über die Serpentinen bergab raste, schrien die Fahrgäste auf. Ich schaute nur herunter aufs blaue Schwarze Meer.

