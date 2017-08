Nehmen wir an, Sie sind zu einem Grillfest eingeladen. Alle Gäste loben den Geschmack und finden nichts daran, dass das Grillfleisch aus Tofu und die Würstchen aus Seitan bestehen. Dann wird aus Gründen der Verdauung geraucht. Obwohl kein Tabak verbrennt, steigt Qualm auf, Waldmeister-Aroma breitet sich aus. Zur E-Zigarette wird entkoffeinierter Espresso serviert, gezuckert mit Süßstoffpillen. Schließlich reicht jemand ein Smartphone herum, auf dessen Display Urlaubsfotos mit Palmen, Sandstrand und türkisfarbenem Wasser zu sehen sind – aufgenommen in der Niederlausitz. "Abtauchen im Südpazifik auf einem 200 Meter langen Sandstrand bei 28 Grad Celsius": So werben die "Tropical Islands" in der Nähe von Rietzneuendorf-Staakow, geöffnet täglich von 6 bis 24 Uhr. Die Selfies vor nachgebauten balinesischen Hütten und Strandhotels samt ökoverträglicher Klimaanlage haben einen Sepia-Stich, als stammten sie aus dem Jahr 1962. Auf Instagram kam diese Retro-Bildbearbeitung gut an, es gab Likes im hohen zweistelligen Bereich. Ein Bild des vermeintlichen Grillfleischs wird auf Facebook gepostet, wo der Gastgeber 463 Freunde hat. Er bekundet, regelmäßig in einer veganen Metzgerei einzukaufen. Abgerundet wird der Abend mit Eiscreme aus aromatisiertem Pflanzenöl.

