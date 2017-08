Eine Oase des Friedens in einer indischen Musterstadt der Vernunft ist der Ort des Verbrechens. Kein Slum, kein rückständiges Dorf in einer armen Region. Chandigarh wurde am Reißbrett entworfen von Le Corbusier, einem der einflussreichsten Architekten der Moderne, mit viel Platz und Grün. Die stille Straße mit ihrer Schranke und einem Wachmann ist abgeschirmt von der Hauptverkehrsachse und führt entlang an flachen, einstöckigen Bungalows auf gepflegten Rasengrundstücken. In diesem Idyll hat eine monströse Geschichte ihren Ursprung: Ein zehnjähriges Mädchen wurde nach einer Vergewaltigung schwanger. Sie hat das Kind zur Welt gebracht, nachdem Gerichte eine Abtreibung untersagt hatten.

