In seinem Leben als Knöllchenschreiber hat sich Ömer Erken* schon einiges gefallen lassen. Als Arschloch hat man ihn beschimpft, und einer seiner Kollegen wurde von einem Anwohner in den Arm gebissen. Aber noch nie hat ihm jemand zugerufen, laut und drohend, in holperndem Deutsch: "Ich ficke dich in Arsch. Ich schlage dich kaputt!" Noch nie hat er so viele Polizisten gesehen, die wegen eines Streits um eine läppische Verwarnung auftauchen, noch nie hat er Anwohner erlebt, die auf Beamte eindreschen, noch nie einen Uniformierten bluten sehen, so viel Gewalt wegen eines belanglosen Strafzettels. Er musste auch noch nie mit seiner Familie in ein Hotel ziehen und sich monatelang vor Menschen verstecken, die Knöllchenschreiber verabscheuen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden