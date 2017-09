7:04 Rein in den einzigen Bäcker des Dorfes, rein zu Anneken. Platz nehmen an einem der drei Tische, eine Ems-Zeitung, einen Kaffee bitte. Mal schauen, was passiert.

7:17 Es ist gleich richtig was los: Eine Laugenecke bitte, ein Glas Schmalz, zwei Käsebrötchen, zehn Scheiben Normalwurst (Normalwurst?) – es surrt so durcheinander, dass man die Hälfte nicht versteht, und die andere Hälfte ist Platt. Sagen sie da all die schlimmen Dinge, den schmutzigen Dorfklatsch, den man dem Reporter versprochen hatte?

7:23 Viele Handwerker hier, alle mit diesen Vieltaschenhosen, in denen man bequem einen Presslufthammer verstauen kann und die ihrem Träger immer eine Aura handwerklicher Autorität geben.

7:26 In einem Regal liegen Illu der Frau, Freizeit Revue, Das neue Blatt. Was Werpeloh anscheinend lesen will: Klatsch. Aber warum wird dann so gar nicht geklatscht? Das Theken- gespräch verläuft unauffällig. Man duzt sich. Benutzt den Nachnamen allenfalls ironisch: Nö, Herr Marsmann.

7:33 Großes Thema: die Rote Karte des Werpeloher Torwarts beim letzten Spiel. Verkäuferin und Kundin verurteilen das aggressive Verhalten des jungen Mannes (den Gegner umgeschubst). Wahrscheinlich ist es auch so lauschig bei Anneken wegen der Schwarzwaldklinik- haften Ansprache: "Moin, was wollen wir heute?"

7:55 Kunde: "Ist morgen auch geöffnet?"

Verkäuferin: "Carsten, das hast du vor zwei Minuten auch schon gefragt."

Carsten: "Ach so."

Verkäuferin: "Demenzstufe 1. Du bist eingestellt."

Werpeloh Das Projekt Liebe Leser, Werpeloh also. 1.174 Einwohner, eine Kirche, eine Kneipe, 14.391 Schweine, 221 Schafe. Spezialität: Grünkohl mit Pinkel. Und eine Stunde bis zur nächsten Autobahn. Vielleicht denken Sie gerade: Was für ein Kaff! Doch an Orten wie diesem wird die Bundestagswahl entschieden. Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt fernab der großen Städte. Millionen Menschen, die Journalisten und Hauptstadtpolitiker zu oft aus den Augen verlieren. Wie lebt es sich in einem Dorf wie Werpeloh?

Werpeloh Um das zu erfahren, hat die Z-Redaktion in Kooperation mit den Schülern der Henri-Nannen-Journalistenschule diese Sonderausgabe produziert. Zwei Wochen haben die 16 Reporterinnen und Reporter in Werpeloh verbracht, im niedersächsischen Emsland. Um ein Dorf auszuwählen, hatten sie zuvor überlegt, Dartpfeile auf eine Deutschlandkarte zu werfen. Dann machten Berliner Sozialforscher die Journalistenschüler auf Werpeloh aufmerksam: 500 Kilometer entfernt von Berlin, 240 Kilometer von Hannover, 29 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Ein in jeder Hinsicht durchschnittliches deutsches Dorf. Die Fragen Die Reporter halfen Schweinezüchtern beim Ausmisten, begleiteten die Freiwillige Feuerwehr, feierten im Schützenverein; am Sonntag saßen sie mit in der Kirche. Sie begannen, sich Fragen zu stellen: Wird der Schützenkönig wirklich durchs Schießen bestimmt? Wer ist der Mann, der mit all den EU-Geldern das Dorf erneuert hat? Warum wollen fast alle jungen Leute in Werpeloh bleiben? Die Journalistenschüler wohnten im katholischen Jugendhaus im Nachbarort Sögel. Als ihnen dort ihre Leihräder geklaut wurden, stellten die Werpeloher klar, dass so etwas in Werpeloh undenkbar sei. Die Menschen luden die Henri-Nannen-Schüler zu Erdbeerkuchen ein, aber sie blieben auch skeptisch. Was wird bei alldem herauskommen? Herausgekommen ist das Multimediaprojekt www.eindeutschesdorf.de. Und diese Ausgabe von Z. Das Team Die Henri-Nannen-Schule wurde 1978 in Hamburg gegründet, Träger sind der Gruner + Jahr-Verlag und die ZEIT. Der Spiegel ist regelmäßiger Sponsor. Unsere aktuelle Ausgabe haben die Schüler und Schülerinnen des 37. Jahrgangs mit ihrem Schulleiter Andreas Wolfers konzipiert und umgesetzt. Redaktionsleiter:

Benedikt Becker

Stefanie Pichlmair

Daniel Sippel Redaktion:

Marius Buhl

Susan Djahangard

Martin Eimermacher

Steffi Hentschke

Lisa McMinn

Robert Pausch

Martin Pfaffenzeller

Jonas Schaible

Nico Schmidt

Florentin Schumacher

Frederik Seeler

Markus Sehl

Jean-Pierre Ziegler

8:01 Sorgen der Anneken- Kunden nach einer Stunde: das Zielobjekt beim abendlichen Kaiserschießen, eine Woche vor dem großen Königsschießen. Zum ersten Mal in der 150-jährigen Geschichte des Schützenvereins wird nicht auf eine Zielscheibe geschossen, sondern auf einen adlerähnlichen Holzvogel. Nur was, wenn der falsch montiert wird? Drei Vertreter des holzvogelerfahrenen Nachbardorfes sollen für eine stabile Anbringung sorgen. Beliebtester Verkäuferinnenspruch heute: Ein Kaiserbrötchen für den neuen Kaiser?

8:32 Nach den Handwerkern kommen jetzt die Mütter. Großes "Oh!" und "Eh!". "Hast du da eine Ente?" Ja, hat er. Nervt es Kinder nicht, dauernd angegrapscht zu werden? Andererseits: Sie grapschen ja auch alles an.

9:01 Sorgen der Anneken- Kunden nach zwei Stunden: Diebstahl. Nachdem unbekannte Täter die handgemeißelte Gefallenen-Gedenktafel im Ortskern abgeschraubt haben, bitten ältere Kundinnen darum, die Kaffeesahne etwas tiefer im Korb des Rollwägelchens zu verstauen. Zur Gemütlichkeit trägt auch die hohe Dichte hausschuhähnlichen Schuhwerks bei.

9:49 Sind die Verkäuferinnen wirklich ein bisschen weniger herzlich als noch vor einer Stunde? Wollen sie nach Hause? Oder ist das ihre Art, den Zuspätkommern ihr Fehlverhalten aufzuzeigen?

10:17 Rückzug des Reporters. Was lässt sich nach diesem Morgen also sagen? Werpeloher klatschen a) nicht vor Fremden. Oder b) nur auf Platt.