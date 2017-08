YouTuber - »Man ist dann auch immer der King auf der Straße« Laurenz und seine Freunde sind begeistert von großen Landmaschinen. Für die Videos auf ihrem YouTube-Kanal betreiben sie einigen Aufwand. © Foto: Screenshot Henri-Nannen-Schule

Große Landmaschinen sind größer als Autos, haben Hunderte PS, und mein Kumpel sagt: "Wer damit durch die Gegend fährt, ist der King auf der Straße." Ich fand große Landmaschinen, Trecker und Mähdrescher schon immer krass. Deshalb filme ich sie, wie sie Mais häckseln, Roggen dreschen, den Acker pflügen oder Gülle versprühen. Ich mache das mit einer DJI-Phantom-3-Drohne, die ich mit meinem Handy steuere.

Weitere Informationen über das Projekt #D17

Auf dem Feld fliege ich direkt neben dem Trecker her oder bis zu 100 Meter darüber und filme so das ganze Feld. Ein Stabilisator an der Kamera sorgt dafür, dass die Aufnahme nicht verwackelt – auch wenn die Drohne mit bis zu 60 Stundenkilometern am Trecker vorbeifliegt. Verliert mein Handy das Signal zur Drohne, fliegt sie automatisch zurück und landet. Alles dank GPS.

Zu Hause schneide ich das Video, lege Dubstep-Musik darunter und lade es bei YouTube hoch. Seit dem vergangenen Jahr betreibe ich zusammen mit zwei Freunden den YouTube-Channel "Emsland Agrarvideos".

In den USA haben manche Agrar-Channels mehrere Millionen Klicks. Dort filmen sie auf riesigen Weizenfeldern in Kansas und Nebraska. Und auch in Deutschland gibt es mittlerweile Agrarvideos aus fast jeder Region, der Eifel oder der Pfalz. Wir Filmer folgen uns gegenseitig, kommentieren die neuesten Videos und geben uns Tipps.

Meine Eltern finden cool, dass ich etwas zu tun habe und viel draußen bin. Die Bauern in der Gegend finden es auch cool. Sie rufen an, wenn sie ein neues Gespann auf dem Acker testen. Meist legen sie ihre Feldarbeit sogar aufs Wochenende, weil ich und meine Kumpels unter der Woche ja noch zur Schule gehen. Am Anfang habe ich die Trecker nur mit dem Handy gefilmt. Dann habe ich gespart und mir mit Rasenmähen Geld dazuverdient und schließlich 600 Euro in eine neue Ausrüstung investiert. Ich habe mir die Drohne zugelegt, außerdem eine GoPro und ein professionelles Schnittprogramm. Seitdem sind meine Videos viel besser.

Laurenz Eilers 14, lebt in Meppen. Seine Familie stammt aus Werpeloh.

Mein Kanal auf YouTube hat mittlerweile schon mehr als 300 Abonnenten und mein erfolgreichstes Video "Weizen dreschen mit dem Claas Dominator 98s(-Mähdrescher)" knapp 8.000 Aufrufe. Vielleicht kann ich mit meinen Videos irgendwann auch mal Geld verdienen.

Werpeloh Das Projekt Liebe Leser, Werpeloh also. 1.174 Einwohner, eine Kirche, eine Kneipe, 14.391 Schweine, 221 Schafe. Spezialität: Grünkohl mit Pinkel. Und eine Stunde bis zur nächsten Autobahn. Vielleicht denken Sie gerade: Was für ein Kaff! Doch an Orten wie diesem wird die Bundestagswahl entschieden. Mehr als die Hälfte der Deutschen lebt fernab der großen Städte. Millionen Menschen, die Journalisten und Hauptstadtpolitiker zu oft aus den Augen verlieren. Wie lebt es sich in einem Dorf wie Werpeloh?

Werpeloh Um das zu erfahren, hat die Z-Redaktion in Kooperation mit den Schülern der Henri-Nannen-Journalistenschule diese Sonderausgabe produziert. Zwei Wochen haben die 16 Reporterinnen und Reporter in Werpeloh verbracht, im niedersächsischen Emsland. Um ein Dorf auszuwählen, hatten sie zuvor überlegt, Dartpfeile auf eine Deutschlandkarte zu werfen. Dann machten Berliner Sozialforscher die Journalistenschüler auf Werpeloh aufmerksam: 500 Kilometer entfernt von Berlin, 240 Kilometer von Hannover, 29 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Ein in jeder Hinsicht durchschnittliches deutsches Dorf. Die Fragen Die Reporter halfen Schweinezüchtern beim Ausmisten, begleiteten die Freiwillige Feuerwehr, feierten im Schützenverein; am Sonntag saßen sie mit in der Kirche. Sie begannen, sich Fragen zu stellen: Wird der Schützenkönig wirklich durchs Schießen bestimmt? Wer ist der Mann, der mit all den EU-Geldern das Dorf erneuert hat? Warum wollen fast alle jungen Leute in Werpeloh bleiben? Die Journalistenschüler wohnten im katholischen Jugendhaus im Nachbarort Sögel. Als ihnen dort ihre Leihräder geklaut wurden, stellten die Werpeloher klar, dass so etwas in Werpeloh undenkbar sei. Die Menschen luden die Henri-Nannen-Schüler zu Erdbeerkuchen ein, aber sie blieben auch skeptisch. Was wird bei alldem herauskommen? Herausgekommen ist das Multimediaprojekt www.eindeutschesdorf.de. Und diese Ausgabe von Z. Das Team Die Henri-Nannen-Schule wurde 1978 in Hamburg gegründet, Träger sind der Gruner + Jahr-Verlag und die ZEIT. Der Spiegel ist regelmäßiger Sponsor. Unsere aktuelle Ausgabe haben die Schüler und Schülerinnen des 37. Jahrgangs mit ihrem Schulleiter Andreas Wolfers konzipiert und umgesetzt. Redaktionsleiter:

Benedikt Becker

Stefanie Pichlmair

Daniel Sippel Redaktion:

Marius Buhl

Susan Djahangard

Martin Eimermacher

Steffi Hentschke

Lisa McMinn

Robert Pausch

Martin Pfaffenzeller

Jonas Schaible

Nico Schmidt

Florentin Schumacher

Frederik Seeler

Markus Sehl

Jean-Pierre Ziegler

Protokoll: Marius Buhl, Frederik Seeler